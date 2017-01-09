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Karamürsel’de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

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Karamürsel’de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Karamürsel'de, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Emekli İsmail Yaprakçı (69), esnaf ve vatandaşlardan topladığı yiyecek ve yemleri, Karamürsel Ereğli Mahallesi Sunni Baba Mesire Alanı'nda hayvanların geçiş güzergahlarına koydu.

Yaprakçı, "Topladığım yiyecekleri Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın da desteği ve temin ettiği araçla birlikte Karamürsel Sunni Baba Mesire Alanı'na Karamürsel Belediyesi çalışanları ile birlikte bıraktım. İnşallah bizim gibi herkes özverili olur ve yaban hayvanlarını unutmaz." dedi.

Yaprakçı, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a ve kendisine bu konuda destek olan esnaf ile vatandaşlara teşekkür etti.

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