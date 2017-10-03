Karamürsel’de yüzleri güldüren bolluk

Karamürsel’de günlerdir süren bereketli balık avı devam ediyor. Birkaç gündür Karamürsel’e akın eden istavrit sürüleri, vatandaşın yüzünü güldürdü.

Oltasını kapan amatör balıkçılar, Karamürsel sahiline akın etti. Amatör balıkçılar, attıkları her oltada, çapari iğnelerini istavritle dolu bir şekilde çekiyor.

Yıllardır amatör balıkçılığı yaptığını belirten İsmail Kocagöz, "İstavrit ve izmarit gibi balıkları, her mevsim bulmak mümkün. Bunların ortak özelliği de amatörler tarafından kolay yakalanabilmeleri." dedi.