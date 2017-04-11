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Karamürsel’de zincirleme kaza! 1 yaralı

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Karamürsel’de zincirleme kaza! 1 yaralı
Karamürsel'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gulf Işıklı Kavşak'ta 1 kamyonet 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Abdül Elakim'in ( 28) kullandığı 41 GM 169 plakalı kamyonet, Ahmet Akkır (27) idaresindeki otomobil ve İsmail Yavuz yönetimindeki 16 R 8552 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralanan Ahmet Akkır, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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