Karamürsel’de zincirleme kaza! 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Gulf Işıklı Kavşak'ta 1 kamyonet 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Abdül Elakim'in ( 28) kullandığı 41 GM 169 plakalı kamyonet, Ahmet Akkır (27) idaresindeki otomobil ve İsmail Yavuz yönetimindeki 16 R 8552 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada yaralanan Ahmet Akkır, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.