  • BIST 77.107
  • Altın 137,557
  • Dolar 3,6304
  • Euro 3,8336
  • Kocaeli -1 °C

Karamürsel'den Suriye'ye un yardımı

»
Karamürsel'den Suriye'ye un yardımı
Karamürsel ilçesinde, bir esnafın girişimleriyle temin edilen 1 tır un Suriye'ye uğurlandı.

Esnaf Melih Mercan aracılığıyla Karamürsel'de Halepliler için başlatılan yardım kampanyasında kısa sürede 25 ton un toplandı.

Toplanan unlar Karamürsel İlhan Çınar Alanı'ndaki uğurlama töreninde konuşan Mercan, yardım kampanyasına katılan herkese teşekkür ederek, Suriye'deki insanlık dramına duyarsız kalmadıklarını söyledi.

Toplanan unun Suriye'nin İdlip kentine ulaştırılacağını ifade eden Mercan, "Suriye'de insanlar zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Biz de elimizden geldiği kadar yardım da bulunmak istedik. İhtiyaç duyulan bölgelere gönderilmek üzere 1 tırlık un yardımı toplamış bulunmaktayız. Bu yardımlar bölgede faaliyet gösteren yetkililere teslim edilecektir." dedi.

Konuşmanın ardından hazırlanan 25 ton unla yüklü tır dualarla bölgeye uğurlandı. Uğurlama töreninde Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ın yanı sıra çok sayıda ilçe sakini katıldı.

Bu haber toplam 122 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sürekli üşümenizin 7 nedeni06 Ocak 2017 Cuma 21:46
  • Kazak giyen sevimli tavuklar06 Ocak 2017 Cuma 19:29
  • Kar yağışı hava trafiğini vurdu!06 Ocak 2017 Cuma 19:02
  • İzmit’te 2016 yılında 1 milyon 111 bin kişi sıcak çorba içti06 Ocak 2017 Cuma 18:07
  • Belediyeden ihtiyaç sahipleri için sosyal destek kartı06 Ocak 2017 Cuma 17:30
  • Zübeyde Hanım’a 41 kere maşallah!06 Ocak 2017 Cuma 16:01
  • İZGAZ'dan önemli uyarı!06 Ocak 2017 Cuma 14:20
  • Kocaeli'de çok kar yağacak06 Ocak 2017 Cuma 13:50
  • Emekliliğinde tanıştığı "naht sanatı"na sahip çıkıyor06 Ocak 2017 Cuma 12:55
  • Doğan, "Rumeli'de tarihimiz, atalarımızın, izleri var"06 Ocak 2017 Cuma 12:41
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • CHP, bağırıp çağırmakla AK Parti’yi durdurabilir mi?
    • Kendin İçin 
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti