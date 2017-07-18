Karamürsel’den Türkiye Başarısı

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu "Yılın Hastane Eczacısı Proje Yarışması'nda" Karamürsel Devlet Hastanesi Uz. Eczacı Kürşat Demirtürk, geliştirdiği projeyle Türkiye dokuzuncusu oldu.

Demirtürk’ün geliştirdiği projede oluşturulan İlaç Rehberi Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ile entegre çalışmaya olanak sağlayacak. Böylelikle stok seviyeleri daha yetkin şekilde yönetilerek, Sağlık Tesislerinde malzeme yönetimini kolay hale getirilecek. Tasarruf sağlayıcı projenin sonraki aşamasında ilaç rehberi hekime gönderilerek anlık mesajlarla hasta tedavisinde karar verme süreci geliştirilecek.

Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinde düzenlenen törende Türkiye dokuzunculuğu alan projesini Genel Sekreter Op. Dr. Şenol Ergüney’e sunan Uz. Ecz. Kürşat Demirtürk; Bu projeyi hazırlarken kıymetli bilgi birikim ve tecrübeleri ile bana yol gösteren Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Erkan Çelik’e ve çalışma arkadaşım HBYS sorumlusu Koray Yılmaz’a teşekkürlerimi sunarım. Sahada uygulanabilir projelerle, severek çalıştığım Karamürsel’e hizmet ederek, sağlık konusunda yenilik getirecek çalışmalar üretmeye devam etmek istiyorum” dedi.

Ergüney; Saha Çalışmalarıyla Nitelikli Sağlık Hizmetlerimizi Geliştireceğiz

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından, Türkiye genelinde düzenlenen yarışmada kazandıkları dokuzunculuk ödülünden dolayı tebriklerini ileten Ergüney; "Karamürsel Devlet Hastanesi Klinik Eczacılık Biriminden Eczacı Kürşat Demirtürk'ü katılmış olduğu yarışmada, başarılı projesiyle ilimiz Kamu Hastanelerini temsil etmesinden dolayı tebrik ediyor, hastane yönetimini kutluyorum. Tüm sağlık hizmeti veren kurumların HBYS’lerin birleştirildiği üst program tasarımı fikri yönetimsel kolaylıklar sağlayacaktır. Sağlık tesislerimizde hekim ve eczacılarımızın çalışmalarını bir ekip halinde sürdürmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu proje kapsamında yapacağımız saha çalışmalarıyla nitelikli sağlık hizmetimize devam edeceğiz. Projenin devamı ve geliştirilmesi için Genel Sekreterliğimizce her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Eczacı Kürşat Demirtürk’ün sunumunu sonrası Genel Sekreter Op. Şenol Ergüney tarafından başarılı eczacıya teşekkür belgesi takdim edildi.

