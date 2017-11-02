Kocaeli3 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Karamürsel'in efsane başkanı Özalgın yaşamını yitirdi
Karamürsel'in efsane başkanı Özalgın yaşamını yitirdi

Karamürsel'in efsane başkanı Özalgın yaşamını yitirdi

Karamürsel'de üç dönem üst üste belediye başkanlığı yapan halk arasında efsane başkan olarak tanınan Özcan Özalgın vefat etti.

A+A-

Özalgın'ın cenazesi yarın öğle namazını müteakip Karamürsel Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karamürsel Yeni Mezarlığında defnedilecek. Özalgın için ayrıca yarın saat 12.00'de Karamürsel Belediye binası önünde tören düzenlenecek.

Bu haber toplam 65 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.