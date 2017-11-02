Karamürsel'in efsane başkanı Özalgın yaşamını yitirdi
Karamürsel'de üç dönem üst üste belediye başkanlığı yapan halk arasında efsane başkan olarak tanınan Özcan Özalgın vefat etti.
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Özalgın'ın cenazesi yarın öğle namazını müteakip Karamürsel Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karamürsel Yeni Mezarlığında defnedilecek. Özalgın için ayrıca yarın saat 12.00'de Karamürsel Belediye binası önünde tören düzenlenecek.
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Etiketler : Özcan Özalgın, Karamürsel
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