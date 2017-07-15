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Karamürselli gençler ağaçlara kuş yuvası astı

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Karamürselli gençler ağaçlara kuş yuvası astı
Karamürsel’de bir grup genç yaptıkları kuş yuvalarını Karamürsel İskele Meydanındaki ağaçlara astı.

Ömer Talas, Birol Yılmaz, Sercan Ural Çampınar, Erdal Koç ve Emre Can’ın yaptıkları kuş yuvalarını Karamürsel İskele Meydanındaki ağaçlara astı. Doğa, hayvan sevgisi yanında ailenin oluşturduğu yuvanın da önemine dikkat çeken ve grup adına konuşan Sercan Ural Çampınar  ‘Bizler yaşadığımız çevremizden başlayarak, bir iyilik dalgası oluşturup, bu dalganın tüm insanlara ve insanlığa çarpmasını ve kuşatmasını hedeflemekteyiz. Doğanın ayrılmaz parçaları olan bitki, hayvan ve insanlar, birbirlerine muhtaç olarak yaratılmış olan canlılardır. Bütün canlılar birbirine muhtaçtır. Bu nedenle tüm doğayı ve içerisinde bulunan canlıları korumak ve yaşatmak zorundayız. Toprak, bitki ve hayvanların bize ihtiyaçları yok, ama yaşamak için bizim onlara ihtiyacımız var. Paylaşmak güzeldir diye konuştu.

Daha sonra kuşların barınması amacıyla yapılan 15 yuva, Karamürsel İskele Meydanındaki ağaçlara asıldı.

 

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