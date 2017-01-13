Karamürselli Merih Lizbon’da

Karamürsel İY altyapısında yetişen, 2011 yılında Fenerbahçe’ye transfer olan merih Demiral, Portekiz’in Sporting Lizbon takımına transfer oldu.

19 yaşındaki genç oynucu, bu seszon başında Portekiz’in bir başta takımı Alcanenense Kulübü’e gitmişti.

KARAMÜRSEL İY’DE YETİŞTİ

1998 doğumlu Merih Demiral, futbola 2008 yılında Karamürsel İY futbol okulunda başladı. 2009 yılında lisansı çıkartılan, Siyah-Beyazlı ekipte U-12 takımda forma giyen Merih Demiral, 2011 yılında Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. Fenerbahçe Akademi Ligi takımlarında forma giyen, Milli Takıma kadar yükselen Merih Demiral, stoperde oynuyor. Genç oyuncu, bu sezon başında F.Bahçe ile profesyonel sözleşme imzalamayınca Portekiz’in Alcanenense Kulübü’ne transfer oldu.

SPORTİNG LİZBON’A TRANSFER OLDU

Portekiz’in Alcanenense Kulübü’nde bu sezon 18 maç oynayan, performansı ile dikkat çeken Merih, birçok Avrupa takımının transfer listesine girdi. Portekiz ekibi Sporting Lizbon da Merih ile ilgilendi, satın olma opsiyonu saklı kalmak üzere sezon sonuna kadar kiraladı. 18 yaşındaki genç yetenek, futbol kariyerini Cristiano Ronaldo, Ricardo Quaresma, Luis Nani ve Luis Figo gibi dünyaca ünlü yıldızları yetiştiren Sporting Lizbon'u tercih etti. Karamürsel İY Başkanı Muharrem Erdoğan da, Merih’in bu başarısından dolayı gurur duyduklarını söyledi.