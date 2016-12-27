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Karamürselli muhtarlar, Sedaş’ı Vali Güzeloğlu’na şikayet etti: “1974 yılında dikilen tahta direklerle elektrik olur mu?”

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Karamürselli muhtarlar, Sedaş’ı Vali Güzeloğlu’na şikayet etti: “1974 yılında dikilen tahta direklerle elektrik olur mu?”
Sedaş’tan gelen yoğun şikayetlere Karamürsel ilçesi de aklandı. Karamürselli muhtarlar, 1974 yılında dikilen ahşap direklerle elektrik hizmeti verildiğini, buna artık hizmet denilemeyeceğini ifade ettiler.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun 21'inci muhtarlar toplantısı bugün Valilik Akçakoca Salonunda gerçekleşti. Toplantıya Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Kamu Kuruluşlarını Destekleme Derneği Başkanı Adem Akın, daire müdürleri ve ağırlıklı olarak muhtarlar katıldı. Toplantının bir bölümü basına açıktı.

MUHTARLAR DERT YANDI

Toplantıda konuşan Suludere Muhtarı Mümtaz Çıkmış, Suludere Barajı'nın yapımı nedeniyle köyler arası ve İznik bağlantı yolunun kesildiğini, 6,5 kilometrelik eski yolun sular altında kalacağını söyledi.

Kızderbent Muhtarı Mehmet Türkkent de Karamürsel-İznik yolunun çok bozuk ve virajlı olduğunu, böyle bir yolun Doğu ve Güneydoğu’da bile bulunmadığını, yolun yapılmasını istediklerini dile getirdi.

Tepeköy Muhtarı Recep Karabaş ise Tepeköy girişi ile D-130 karayolu arasına sinyalizasyon yapılmasını talep ettiklerini, ancak sonuç alamadıklarını ifade etti.

Akpınar Nusretiye Muhtarı Mahmut Yılmaz da köydeki elektrik direklerinin 1974 yılında dikildiğini, ahşap direklerdeki tellerin sürekli kopup yere düştüğünü ve tehlike yarattığını, sık sık elektriklerin kesildiğini belirtti. Karapınar Muhtarı Rasim Güzenaltı da aynı sorunları kendilerinin de yaşadığını belirterek, “Sedaş, hiçbir yatırım yapmıyor” dedi.

YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ

Öte yandan, Karamürsel’de 2,5 yıldır görev yapan, kısa süre önce FETÖ operasyonları kapsamında açığa alınan Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü Coşar Özler’in yerine İzmit İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Öner Bahçekapı atandı. Bahçekapı da bugünkü toplantıya katıldı.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, toplantının geri kalan kısmının basına kapanmasından önce yaptığı konuşmada, “Körfezimizin incisi, geleceği aydınlık ilçemiz Karamürsel, hem ilimiz, hem ülkemiz için bir değerdir. Kocaeli’nin her köşesindeki meseleler, bizim önceliğimizdir. Muhtardan Valiye kadar, bu sorumluluk hepimizindir” dedi.

Şennur YILDIZ

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