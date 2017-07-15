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Karamürselli şöhretler Şehitler için sahadaydı

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Karamürselli şöhretler Şehitler için sahadaydı
15 Temmuz’un yıl dönümünde Karamürsel’de eski şöhretler ile minikler gösteri maçı yaptı.

Karamürselspor, çamçukurspor ve Ereğlispor’da daha önceki yıllarda futbol oynamış şöhretlerin katıldığı turnuva çok zevkli geçti.

KAYMAKAM NARİNOĞLU DA KATILDI

Karamürsel’de 15 temmuz anma törenleri şöhretli futbolcuları bir araya getirdi. Karamürsel’de yeni açılan çim halı tesislerindeki turnuvada çok sevkli maçlar vardı. 15 temmuz şehitlerini anma törenleri kapsamındaki sportif etkinlikleri Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, İlçe Milli Eğitimi Müdürü Murat çakır ile İlçe Spor Müdürü Çetin yıldız da takip etti.

ESKİ ŞÖHRETLER MAÇ YAPTI

Daha önceki yıllarda Karamürsel futbolunda söz sahibi olmuş bir çok ismin katıldığı şöhretler turnuvasına 30’a yakın isim katıldı. Bu isimler arasında Ayhan karaca, Cem Baki, Selman Açık, Necdet Fitöz, Dozer Mustafa, Hüseyin Avni, İsmail Bozbora ve Ali yılmaz da yer aldı. 3 takıma ayrılan şöhretler arasındaki maçlar oldukça zevkli geçti. Kaymakam Ahmet Narinoğlu, dereceye giren takımlara kupa verdi.

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