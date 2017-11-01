Karamürselspor deplasmanda Bekirderespor kendi sahasında

Geçen hafta averajla yeniden liderlik koltuğuna oturan Karamürselspor, Gebze deplasmanında Kirazpınarspor’un konuğu olacak. Liderin takipçisi Bekirderespor ise Cephanelik Stadı’nda Yenimahallespor’u konuk edecek. İki maçın başlama saati de 19.30 olarak açıklandı.

BEKİRDERESPOR-YENİMAHALLE

Bu sezon lige çok iyi başlayan, şampiyonluk yarışında Karamürselspor ile birlikte zirveyi paylaşan Bekirderespor, hafta içi mesaisinde Yenimahallespor sınavına çıkacak. Geçtiğimiz cumartesi günü grubun iddialı takımlarından Yuvacıkspor’u deplasmanda 2-1 yenmeyi başaran Bekirderespor, genç oyuncularla bu sezon 1.Küme’nin başarılı takımları arasında yer alan Yenimahallespor arasındaki karşılaşma Cephanelik Stadı’nda 19.30’da başlayacak.

D.BİRLİKSPOR-YUVACIKSPOR

Geçtiğimiz hafta sonunda deplasmanda Kireçocaklarıspor’u 3-2 yenerek, Play-Off yarışında yeniden umutlanan Derince Birlikspor, ligin yeni takımı, oynadığı futbolla beğeni kazanan Yuvacıkspor’u ağırlayacak. Hafta sonunda sahasında Bekirderespor’a 2-1 kaybeden Yuvacıkspor da, Derince Stadı’ndaki maçı kazanıp, üst sıralar için iddialı konuma gelmek istiyor. 19.15’te başlayacak maçın çok büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor.

SON SIRALARDAKİ İKİ TAKIMIN MAÇI

Geçen yıl 1.Küme’de Play-Off sevinci yaşayan, bu sezon ise oynadığı maçlarda henüz puanla tanışmayan Kireçocaklarıspor, ilk puanların yarın akşam grubun bir diğer puansız takımı Akmeşespor karşısında almaya çalışacak. Tarihinde ilk kez yer aldığı 1.Küme’de mütevazı kadrosu ile yer alan, düşecek ilk takım olarak gösterilen Akmeşespor, buna rağmen maçlarını centilmence sürdürüyor. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçın başlama saati 19.15 olarak belirlendi.

