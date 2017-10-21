Karamürselspor Derince’de

1.Küme C Grubu’nda geçen hafta liderliği averajla Kirazpınar’a kaptıran Karamürselspor, 4’üncü hafta maçında Derince deplasmanında D.Birlikspor’a konuk olacak. Derince Stadı’ndaki karşılaşma 18.30’da başlayacak. Grubun iddialı takımlarından Bekirderespor, puanı bulunmayan Kireçocakları ile oynuyor. Yenimahallespor’un konuğu ise Yuvacıkspor. Akmeşespor da Derbent Stadı’nda Ç.Serhatspor’u ağırlayacak.

YENİMAHALLE-YUVACIKSPOR

Bu sezona çok iyi başlangıç yapan, 3 maçta 6 puan toplayan Yenimahallespor, geçen yıl 2.Küme’de şampiyonluk sevinci yaşayan Yuvacıkspor ile karşılaşacak. Geçen hafta deplasmanda Kireçocaklarıspor’u 2-1 yenen Yenimahallespor, Avni Kalkavan Stadı’nda 16.30’da başlayacak maçı kazanıp, zirve yarışında iddiasını sürdürmek istiyor. 2 maçta 3 puanı bulunan Yuvacıkspor da, bu kritik maçta kazanmayı hedefliyor.

CEPHANELİK’TE BEKİRDERE DERBİSİ

Son iki yıldır genç oyuncularla 1.Küme’de mücadele eden Bekirderespor, bu sezon kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirdi. Ligde de Karamürselspor ve Kirazpınar gibi iki iddialı takımdan deplasmanda puan alan Sarı-Siyahlı ekip, aynı yörenin bir diğer takımı Kireçocakları ile oynuyor. Geçen yıl 1.Küme’de Play-Off oynayan Kireçocakları ise bu sezona iyi başlamadı, 2’de sıfır çekti. Bekirdere derbisi Cephanelik Stadı’nda 13.00’te başlayacak.

Mert Güvenaltın

