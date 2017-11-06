Karamürselspor koltuğu geri aldı: 3-1

AKMEŞESPOR SAHA ÇIKMADI

Bu sezon ilk kez yer aldığı 1.Küme’de çok zor şartlar altında mücadele etmek zorunda kalan Akmeşespor, maçlarını farklı skorlarla kaybediyordu. Yeşil-Siyahlı ekip, dün akşam Başiskele Stadı’nda Yuvacıkspor ile oynayacağı maça gelmedi. Akmeşespor’un kalan diğer maçlarına da çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. Yuvacıkspor, 3-0 hükmen kazandığı bu maçtan sonra maç fazlasıyla da olsa Play-Off hattına yükseldi. C Grubuna dahil bir diğer maçta da Yenimahallespor ile D.Birlikspor arasında oynanan maçta 1-1 berabere bitti.

