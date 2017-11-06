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Karamürselspor koltuğu geri aldı: 3-1

Karamürselspor koltuğu geri aldı: 3-1

1.Küme C Grubu’nda geçen hafta koltuğu Bekirderespor’u kaptıran Karamürselspor, rakibini bay olduğu haftada yeniden liderliğe yükselme şansını iyi değerlendirdi, sahasında Ç.Fatihspor’u 3-1 mağlup etti, koltuğun yeni sahibi oldu.

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AKMEŞESPOR SAHA ÇIKMADI
Bu sezon ilk kez yer aldığı 1.Küme’de çok zor şartlar altında mücadele etmek zorunda kalan Akmeşespor, maçlarını farklı skorlarla kaybediyordu. Yeşil-Siyahlı ekip, dün akşam Başiskele Stadı’nda Yuvacıkspor ile oynayacağı maça gelmedi. Akmeşespor’un kalan diğer maçlarına da çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. Yuvacıkspor, 3-0 hükmen kazandığı bu maçtan sonra maç fazlasıyla da olsa Play-Off hattına yükseldi.  C Grubuna dahil bir diğer maçta da Yenimahallespor ile D.Birlikspor arasında oynanan maçta 1-1 berabere bitti.
 

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