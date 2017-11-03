Karamürselspor şokta: 5-1

Haftaya lider giren Karamürselspor, önceki akşam Gebze deplasmanında Kirazpınarspor’un konuğu oldu. Sarı-Lacivertli ekip, koltuğunu korumak için geldiği deplasmanda şok bir yenilgi aldı, karşılaşmayı 5-1 kaybetti. Cephanelik Stadı’nda oynanan maçta Yenimahallespor’u 4-3 yenen Bekirderespor ise bir hafta aradan sonra yeniden liderliği ele geçirdi.

İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Bu sezon hedefini Süper Lig olarak belirleyen, kadrosunu önemli isimlerle takviye yapan Karamürselspor, lige de iyi başlangıç yapmıştı. Sarı-Lacivertli ekip, ligde oynadığı 5 maçta 11 puan toplayıp, averajla Bekirderespor’un üzerine zirvede yer alıyordu. Ligde yenilgisi bulunmayan sarı-Lacivertli ekip, önceki akşam Gebze deplasmanında Kirazpınar’ın konuğu oldu. Maçın ilk yarısı 2-0 mağlup tamamlayan Karamürselspor, ikinci yarıda penaltıdan Cem’in golüyle umutlansa da karşılaşmayı 5-1 kaybetti, ligde ilk yenilgisi aldı. Maçın son dakikasında ise Kaptan Turgay kırmızı kart gördü.

BEKİRDERESPOR YENİDEN ZİRVEDE

Geçen hafta liderliği averajla da olsa Karamürselspor’a kaptıran Bekirderespor, önceki akşam Cephanelik Stadı’nda Yenimahallespor’u ağırladı. Konuk ekip, maçın hemen başında Bahadır’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Aykut ile skoru eşitleyen Bekirderespor, ilk yarısı 1-1 biten maçın ikinci yarısında çok etkili bir oyun ortaya koydu, karşılaşmayı tecrübeli oyuncuları Fuat, Mert ve Fatih’in attığı gollerle 4-3 kazandı, yeniden liderliği ele geçirdi. Kireçocakları ligde ilk galibiyetini Akmeşe karşısında alırken, Yuvacıkspor da deplasmanda D.Birlikspor’u 3-2 yendi