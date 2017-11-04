Karamürselspor’a liderlik şansı doğdu

Geçen hafta koltuğu rakibine kaptıran Karamürselspor’a yeniden liderlik şansı doğdu, yarın sahasında Ç.Fatihspor’u yenmesi halinde averajla da olsa zirveye çıkacak. Karamürsel Stadı’ndaki maçın başlama saati 14.00. Bu grupta günün diğer maçlarında Yenimahalle - D.Birlikspor, Kireçocakları-Kirazpınar ve Yuvacık-Akmeşespor takımları puan mücadelesi yapacak.

YUVACIKSPOR FARK PEŞİNDE

Bu sezon 1.Küme’ye yükselen, ilk 6 hata sonunda zirveyi zorlayacak bir takım görüntüsü veren Yuvacıkspor, hafta içinde deplasmanda Derince Birlikspor’u 3-2 yenip, çok önemli bir galibiyet almıştı. Siyah-Beyazlı ekip, yarın akşam da Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’nda 17.00’de başlayacak maçta, grubun zayıf takımı Akmeşespor’u yenip, zirve yarışına ortak olmayı hedefliyor.

YENİMAHALLE VE KİREÇOCAKLARI EVİNDE

6 puanlı Yenimahallespor da, sahasında oynayacağı Derince Birlik maçını kazanıp, düşme potasının üzerinde yer almayı hedefliyor. Avni Kalkavan Stadı’ndaki maç 17.00’de start alacak. Ligde ilk galibiyetini hafta içinde alan Kireçocaklarıspor da, grupta zirve yarışı yapan Kirazpınarspor ile çok zorlu bir maça çıkacak. Cephanelik Stadı’ndaki maçın başlama saati 17.00 olarak açıklandı.