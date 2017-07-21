Karamürselspor’da 20 kişilik güçlü yönetim

YENİ BAŞKAN ALİ YILMAZ OLDU
Karamürselspor’un son yapılan genel kurulunda tamamı ilçenin saygın, kendi alanlarında başarılı isimlerinden oluşan çok güçlü bir yönetim kurulu iş başına geldi. 20 kişilik yönetim kurulunda başkanlık görevini Ali Yılmaz üstlendi. Mehmet Kaçar’ın ikinci başkanlığa getirildi yeni yönetim kurulunda ayrıca şu isimler yer aldı: Erdin Bilgiç, Osman Karaca, Ersin Baysağdıç, Selman Açık, Muhsin Doğan, Çetin Yıldız, Cihan Yardım, Gökhan Beşiktaş, Süleyman Özer, Ekrem Can, Emre Kara, Osman Salim, Hüseyin Hanay, Mehmet Uzun, Necmi Altındeğer, Ersin Bozkurt, Bekir Pınarkaya ve Mehmet Akyüz.
HEDEF 20023’TE PROFESYONEL LİG
Sarı-Lacivertli kulübün yeni yönetimi ilk iş olarak yeni sezonun teknik ekibini belirledi. Çetin Yıldız’ın sportif direktörlüğe getirildiği ekipte Kasım Apatay’ın teknik direktörlük görevine devam etmesi uygun görüldü. Yeni sezonda Ecevit Özkan da yardımcı antrenör olarak görevlendirildi. 1.Amatör Küme’de mücadele edecek olan Karamürselspor’da tek hedef şampiyonluk olarak belirlendi. Başkan Ali Yılmaz, 2023’te 100. Kuruluş yıllarını kutlayacaklarını hatırlatarak, “Önümüzdeki 6 yıllık süreçte Karamürsel ilçemizi profesyonel ligde temsil edilecek noktaya taşımak istiyoruz” dedi. Yeni yönetim ilk ziyareti Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a yaptı. Yıldırım kulübe tam destek sözü verdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.