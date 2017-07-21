Karamürselspor’da 20 kişilik güçlü yönetim

İlimizin en eski ve köklü kulüplerinden biri olan Karamürselspor’da 2023 hedefi için kollar sıvardı. Ali Yılmaz başkanlığında çok güçlü bir yönetim göreve geldi. Belediye Başkanı Yıldırım tam destek sözü verdi.

YENİ BAŞKAN ALİ YILMAZ OLDU

Karamürselspor’un son yapılan genel kurulunda tamamı ilçenin saygın, kendi alanlarında başarılı isimlerinden oluşan çok güçlü bir yönetim kurulu iş başına geldi. 20 kişilik yönetim kurulunda başkanlık görevini Ali Yılmaz üstlendi. Mehmet Kaçar’ın ikinci başkanlığa getirildi yeni yönetim kurulunda ayrıca şu isimler yer aldı: Erdin Bilgiç, Osman Karaca, Ersin Baysağdıç, Selman Açık, Muhsin Doğan, Çetin Yıldız, Cihan Yardım, Gökhan Beşiktaş, Süleyman Özer, Ekrem Can, Emre Kara, Osman Salim, Hüseyin Hanay, Mehmet Uzun, Necmi Altındeğer, Ersin Bozkurt, Bekir Pınarkaya ve Mehmet Akyüz.

HEDEF 20023’TE PROFESYONEL LİG

Sarı-Lacivertli kulübün yeni yönetimi ilk iş olarak yeni sezonun teknik ekibini belirledi. Çetin Yıldız’ın sportif direktörlüğe getirildiği ekipte Kasım Apatay’ın teknik direktörlük görevine devam etmesi uygun görüldü. Yeni sezonda Ecevit Özkan da yardımcı antrenör olarak görevlendirildi. 1.Amatör Küme’de mücadele edecek olan Karamürselspor’da tek hedef şampiyonluk olarak belirlendi. Başkan Ali Yılmaz, 2023’te 100. Kuruluş yıllarını kutlayacaklarını hatırlatarak, “Önümüzdeki 6 yıllık süreçte Karamürsel ilçemizi profesyonel ligde temsil edilecek noktaya taşımak istiyoruz” dedi. Yeni yönetim ilk ziyareti Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a yaptı. Yıldırım kulübe tam destek sözü verdi.