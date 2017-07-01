Karamürselspor’da çok güçlü bir yönetim geliyor

Son yıllarda çok büyük mücadeleler ortaya koymasına rağmen futbolda bir türlü Amatör Süper Lig’e çıkamayan Karamürselspor’da mevcut yönetim kulübün önünü açmak için olağanüstü istifa edip kongre kararı aldı.

BELEDİYE BAŞKANI DEVREDE

Yeni yönetim oluşumu için Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın devrede olduğu belirtildi. Yıldırım’ın işaret edeceği önemli bir işadamının başkanlığı üstleneceği, yönetim kurulunun da ilçenin saygın isimlerinden oluşacağı belirtildi. Oluşturulacak güçlü yönetimle hedef kulübün 100.kuruluş yılı olan 2023’e kadar ilçeye profesyonel ligi getirmek. Gelişmeler ilçede büyük heyecan yaşattı. Yeni başkanın kim olacağı, yönetimde kimlerin yer alacağı çok merak ediliyor. Önümüzdeki hafta içinde isimlerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.