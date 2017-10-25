Karamürselsporlu Celal sakatlandı

Celal’ın iki hafta sahalardan uzak kalacağı, Akmeşespor ve Kirazpınarspor maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE CİDDİ SAKATLIKLAR GEÇİRMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta sonu Derince Birlikspor ile karşılaşan Karamürselspor, son dakika bulduğu gol ile 2-2 berabere kalmış, bir puanı zor kurtarmıştı. Bu maçın 45+2’inci dakikasında sakatlanan, sahayı ambulansla terk eden Celal’in en az iki hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Sağ ayak bileği dönen, ödem oluşan Celal daha önceki yıllarda da çapraz bağları kopmuş, uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

