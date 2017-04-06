Karamürselsporlu Melih, hakeme saldırdı, karşılaşma yarıda kaldı

Uzuntarla Belediyespor’un 2-0 önde maçta, Erhan ile Melih arasındaki yaşanan tartışmada hakem Sait Tuzcu, iki futbolcuya da kırmızı kart gösterdi.
HAKEME FİİLİ SALDIRI
Karamürselsporlu Melih, kırmızı karttan sonra itirazlarını devam ettirdi, karşılaşmanın hakemi Sait Tuzcu’ya fiili saldırı da bulundu. Sait Tuzcu, yardımcı hakemleri de alıp, soyunma odasına gitti. Tuzcu, daha sonra karşılaşmayı iptal ettiğini açıkladı. Bu maçla ilgili kararı Tertip Komitesi verecek. Maçta Uzuntarla Belediyespor Erhan’ın penaltı ve Emre’nin attığı gollerle 2-0 önde bulunuyordu.
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