Karamürselspor’un yeni antrenörü Cem Baki oldu

Sarı-Lacivertli ekipte, Kasım Apatay’dan boşalan teknik direktörlük görevine Cem baki getirildi. Profesyonel futbolculuk kariyeri Süper Lig, 1.Lig ve 2.Lig takımlarında geçen Cem Baki, üç yıl önce amatöre dönmüş, Çamçukurspor forması giymişti. Bu sezon başında Karamürsel İY teknik ekibinde yer alan Cem Baki, Karamürselspor’un başına getirildi. Cem Baki’nin yardımcılığını ise Hüseyin Gülseren yapacacak.

