Karamüserselspor’da Kasım Apatay istifa etti
Bu sezona çok büyük hedeflerle başlayan Karamürselspor, hafta içinde Gebze deplasmanında Kirazpınarspor’a 5-1 gibi farklı skorla kaybetmiş, şampiyonluk yarışında çok büyük yara almıştı.
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Son iki yıldır Sarı-Lacivertli ekibin başında bulunan Teknik Sorumlu Kasım Apatay, son Kirazpınar yenilgisi sonrası istifa kararı aldı. Karamürselspor’un bugün Ç.Fatihspor ile oynayacağı maça yardımcı antrenör Ecevit Özkan çıkaracaktı.
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Etiketler : Karamüserselspor, Kasım Apatay
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