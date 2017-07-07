Karaosmanoğlu, “20 günde yürüdüklerini, ben 2 günde yürürüm”

AK Parti’nin 101’nci İl Danışma Meclisi'nde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Onların 20 günde yürüdüğünü ben 2 günde yürürüm" dedi.

İlçelerde yerel yönetimler toplantılarının yapılmasını isteyen Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Belediye hizmetlerinde bir sorun yok. Vatandaşa dönüp değer vermede, vatandaşı önemsemede sorun yaşıyoruz. Lütfen vatandaşa değer verelim. Sorunlarıyla ilgilenelim. Siyasette; dürüstlük, açık sözlülük çok önemlidir. Tek başına iktidar olmuş birçok partinin bugün tabelası yok. 16 yıl önce iktidar olan AK Parti hala iktidarda. Vatandaşımız bizi seviyor. Kendisine değer vereni ayırt ediyor.” dedi.

Karaosmanoğlu, Ankara’dan İstanbul’a adalet yürüyüşü yapan CHP’lilere seslendi: “ Ankara’dan İstanbul’a yürümekle bu iş olmuyor. Onların 20 günde yürüdüğünü ben 2 günde yürürüm. CHP’liler gelsinler takılsınlar bana, bakalım ayak uydurabilecekler mi? Hizmette fedakarlıkta asla bizle yarışamazlar.” diye konuştu:

Karaosmanoğlu, ayak oyunları AK Parti’de değer görmediğini belirtti, “ Partiye faydalı olacak arkadaşları tavsiye edin. Hepimiz göreve hazırız. En fedakar çalışkan arkadaşlarla yolumuza devam edeceğiz. Kimse kimsenin adamı kölesi vagonu değil. Benim adamım yok, benim kardeşlerim var. Bütün kardeşlerim benim adamımdır.” şeklinde konuştu.