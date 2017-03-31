Karaosmanoğlu, “2023 ve 2071’in Türkiye’sine evet diyoruz”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kandıra’da muhtarlarla buluşurken çarşı merkezinde esnafları ziyaret ederek bereketli işler diledi.

Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Karaosmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri ve bunun yanında yaklaşan 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin maddeleri ile ülkenin kazanımlarını anlattı.

KÖKEN, “16 NİSAN’DA DESTEKLERİNİZİ BEKLİYORUM”

Muhtarla olan toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, tarihi ve çok önemli bir ilçeye hizmet ettiklerini ifade ederek, “Kandıra coğrafi şartları itibariyle aynı zamanda büyük bir ilçedir. Vatandaşlarımızla her daim bir ve beraber olduk. Çok büyük bir hizmet alanımız olduğunu söylemek isterim. Buna rağmen dünden bugüne birçok hizmet verdik, vermeye de devam ediyoruz. Halkımızda buna karşılık vererek bize destek olmayı sürdürüyor. Huzurlu ve bereketli topraklar üzerinde yaşıyoruz ve ebediyen de bunu sürdürmeliyiz. 16 Nisan’da bir halk oylamamız var. Bugünümüze ve yarınımıza sahip çıkarak 16 Nisan’da sizlerden desteklerinizi istiyorum” açıklamasını yaptı.

“HİZMETTE SİZLER VE BİZLER YARIŞACAĞIZ”

Daha sonra sözü alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Muhtarlık kurumunun çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bizlerde sizlere çok yakın ilgi gösteriyoruz. Mahallelerimizde ayrım yapmadan adaletli görev yaptığınızı biliyorum. Vatandaşa haksızlık yapmaktan hepimiz Allah'a sığınırız. Bu görevler bir nöbettir, aynı askerlik gibi. Köylerimizle ilgili bizim hedeflerimiz var. Hizmette sizler ve bizler yarışacağız. Benim köyüm en güzel köy olacak diyeceksiniz. Biz köylümüzün ve köylerimizin yanındayız. Hedefi olmayan heder olur gider bunu da biliyoruz. Hizmetlerimizde önceliklerimizi iyi belirleyerek hizmet edeceğiz. Köylerimiz, on yıl önceki durumlarından çok daha iyi olduğunu belirtmem gerekiyor. Bu noktada tarım ve hayvancılık çalışmalarımız ile desteklerimiz devam edecek” dedi.

“İHANET İÇERİSİNDE OLANLARI 15 TEMMUZ’DA GÖRDÜK”

Sürdürülebilir ve verimli her projenin yanında yer alıyoruz diyerek konuşmasına devam eden Başkan Karaosmanoğlu, “Çevrenin korunması ve geliştirilmesi konusunda sizlerden destek bekliyoruz. Buna da öncelik veriyoruz. Kandıra'mızın köylerini seviyoruz, bunu da hizmet ederek gösteriyoruz. Geldiğimiz bu dönemde çok şükür onurlu ve güçlü bir Türkiye var. Bunu çekemeyen batılı Haçlı zihniyeti olduğunu sizlerde görüyorsunuz. Bunu. Selçuklu da, Osmanlı’da, Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşında hep denediler. Atalarımız o günlerde karşılarında dik durdu, şimdi bizlerde onların karşısında dik duracağız. Bizim gidecek ne yerimiz ve nede başka bir vatanımız var. Bunun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve Türkiye olacağız. Devletimizin içte ve dışta maalesef düşmanı çok. İhanet içerisinde olanları 15 Temmuz’da gördük. İşte 16 Nisan’da inşallah sandık önümüze geliyor. Demokrasinin en güzel nimetidir. Evet dediğimizde Türkiye'nin önü açılacak” diye konuştu.

“HİÇBİR DÖNEM PARTİZANLIK YAPMADIK”

Eski tas eski hamam olmasın diye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin anayasa değişikliği ile halkın önüne geldiğini de belirten Karaosmanoğlu, “İzmit Büyükşehir Belediye zamanında yeki ve görev alanı devam etseydi, Kandıra'mıza bu hizmetleri asla yapamazdık. Ne Namazgâh barajı ne yollar nede altyapıda bu kadar yatırımı ilçemize kazandırabilirdik. Tam yetkili Büyükşehir Belediyesi olmasaydık, Kandıra pazarının borcunu ödeme şansımız olmazdı. Hiçbir dönem bizler asla partizanlık yapmadık. İşte eski tas eski hamam olsaydı hala o borç devam ediyordu” açıklamasını yaptı.

“BELİRSİZLİKLERİN ZARARINI HEPİMİZ ÇEKİYORUZ”

Kandıra halkımız her zaman bize destek verdi diyen Karaosmanoğlu, “16 Nisan’da Kandıra’mız inşallah güçlü bir “EVET” verecek. 7 Haziran'da koalisyonların nasıl bir risk ve ne demek olduğunu hep birlikte yaşadık. Koalisyonlarda partizanlık ile sen ve benlik maalesef var. Yapılacak Anayasa ile ayak bağı olan durumlar var. Bunları 16 Nisan’da inşallah çözeceğiz ve Türkiye'nin önünü açılacak. Bunun için çırpınıyoruz. 7 Haziran sonra enflasyon ve faizlerin nasıl arttığını gördük. Belirsizliklerin zararını maalesef hepimiz çekiyoruz. Güçlü hükümet ve güçlü iktidar ihtiyacı olduğu için çalışıyoruz ve anlatıyoruz. Sizlerden bir ricamda Kandıra'mızda ki yaşlımızı ve engellimizi sandılar getirilmesini sağlayalım” diyerek konuşmasını tamamladı.

ESNAF VE VATANDAŞLARLADA BİR ARAYA GELDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Muhtarla olan birlikteliğin sonrası, Kandıra Merkez’de ki esnafları da ziyaret etti. Bereketli işler dileyen Karaosmanoğlu, vatandaşlarla da hasbihal etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, her zaman esnaf ve sanatkârlarımızın yanındayız diyen Karaosmanoğlu, “Yapabileceğimiz bir şey olduğunda ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Yaptığımız projeler, gerçekleştirdiğimiz çalışmalar Kocaeli’mizin çehresini değiştiriyor. Bu zamana kadar ki hizmetler, istikrarlı bir yönetim sayesinde oluyor. Ama ülkemizde istikrar istemeyenler, düzenimizi bozmak isteyenler, Avrupa’dan medet umanlar; 16 Nisan Halk oylamasında büyük bir hayır kampanyası başlattılar. Hollanda’sı, Almanya’sı, Avrupası, Amerika’sı bir olmuş; Adeta bizim iç işlerimize müdahale ediyorlar. Taraf tutuyorlar. İşte bizler, bunun için evet diyoruz. 2023 ve 2071’in Türkiye’sine evet diyoruz. Kimlerle mücadele ettiğimizi biliyorsunuz. Ama bizler de biliyoruz ki bu mücadelede yalnız değiliz.15 Temmuz’da yanımızda dimdik duran milletimiz gibi, sizler gibi değerli kardeşlerimiz var” sözlerini sarf etti.

“İSTİKLAL VE İSTİKBAL İÇİN BU FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRELİM”

Paralel devlet yapılanması adı verilen ihanet çetesinin akıbetini hep birlikte gördük, görüyoruz diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, esnaf ve vatandaşlarla olan birlikteliğinde şunları da vurguladı: “Bir dönem neredeyse her alanda ülkemizin en büyük iş adamlarını bünyesinde toplayan paralel yapı, ihanetinin ortaya çıkmasıyla paramparça olmuştur. Ancak milletimiz, esnafımız paralel yapıyı sinesine yaklaştırmamış, temsilcileriyle de arasına mesafe koymuştur. Akıl, vicdan ve ahlak sahibi herkes için bu tablodan çıkartılacak çok büyük dersler vardır. Biz dersimizi çıkardık. Şimdi sıra zorlu bir sınava geldi. Bu sınavın adı halk oylamasıdır. Halk oylamasında göstereceğimiz başarı, 15 Temmuz’da olduğu gibi vatan için, bayrak için, millet için elde edilmiş bir zafer olacaktır. Bugüne istikrar sayesinde hizmetlerimiz sekteye uğramadı. Hem kentimiz, hem de ülkemiz bu istikrar sayesinde kazandı, kazanmaya da devam ediyor. İstiyoruz ki ülke olarak daha da büyüyelim. İstiyoruz ki bu istikrar bu ülkede baki kalsın. Koalisyonlarla vakit kaybetmeyelim. İstikrar ve istikbal için önümüze güzel bir seçenek sunuldu kardeşlerim. Bu fırsatı iyi değerlendirelim.”