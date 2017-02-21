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Karaosmanoğlu açıkladı: Bu iki ilçede işsizlik yok

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Karaosmanoğlu açıkladı: Bu iki ilçede işsizlik yok
KOTO Başkanı Necmi Bulut’u ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu istihdam hakkında konuştu.

Karaosmanoğlu, “Zor işten kaçınılıyor problem burada. İzmit ve Gebze bölgesinde aslında işsizlik yok” ifadesini kullandı. 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, görevden alınan eski KOTO Başkanı Semih Barış’ın yerine başkan seçilen Necmi Bulut’a dün iadeyi ziyarette bulundu. Bulut’un makamında gerçekleşen ziyarette Meclis Başkanı Akın Doğan, meclis üyeleri ve yönetin kurulu üyeleri hazır bulundu. Ziyarette ilk olarak konuşan Başkan Necmi Bulut, “Başkanımızı biz daha önce ziyaret etmiştik.  Kendisi iadeyi ziyarete geldi.  Bizler Kocaeli insanına hizmet ediyoruz. İş sıkıntılarımız var bunu kendilerine aktarıyoruz. Bu konuda kendilerine çok güvenimiz var. Bundan sonra aynen bu şekilde sürdüreceğiz” diye konuştu. 

İŞ BEĞENMEYEN KESİM VAR
Ziyarette istihdam hakkında konuşan Başkan Karaosmanoğlu, “ Yaşam, iş, eş ve aş olmak üzere bütçe üzerine kurulu Kocaeli’ de iş çok.  Toplantıda işverenin ifade ettiği gibi kalifiye elemanda eksiklik var. İş beğenmeyen bir kesim var. Zor işten kaçınılıyor problem burada. İzmit ve Gebze bölgesinde aslında işsizlik yok. İş adamları 50 bin işçi lazım ulaşamıyoruz diyor. 6 bin kişiye bildirim yapılıyor geri dönüş 300 kişi bile yapmıyor. Bunlar bizzat yaşayanların ifade ettiği şeyler. Bizler hem bakanlık hem de yerel de halk eğitim istihdamın önünü açacak meslek edindirme projeleri üretiyoruz” dedi.

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BİZE ARANAN ADAM LAZIM
Karaosmanoğlu şunları söyledi: “Her gün 3- 5 kişiye kurs vererek aranan eleman yetiştirmeliyiz. İşi bilen tezgahı kullanacak, bilecek elaman lazım. Biz bunu yapmaya hazırız. Devlette buna teşvik ediyor. Devlet meslek edinmek isteyen vatandaşa kurs açıyor, sigortasını ödüyor. İşi öğrenme safhasında işe başlamış gibi günlük yevmiye veriyor. Bizde ulaşım ve yemek masrafını karşılıyoruz. Her yıl Türkiye nüfusu ne kadar çoğalıyorsa o kadar istihdam gerekiyor. Türkiye’nin istikrarlı bir şekilde yoluna devam etmesi lazım. Devlet, üretimi açmak için elinden geleni yapıyor bizde yerelde devlete yardım ediyoruz. Gençler kendilerini yetiştirmeli aranan  adam olmalı. Bize aranan adam lazım. İş beğenmemezlik diye bir şey var.  

"BANA BU İŞİ Mİ LAYIK GÖRDÜN?"
İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz’ın “2017 sonuna kadar 60 bin kişiye istihdam sağlayacağız” sözüne yanıt veren Karaosmanoğlu, “Dünya genelinde ekonomik sıkıntı var. Ülkemiz bunu en az atlatan ülkelerden. İşsizlik sayımız arttı evet.  Referandum sonunda özgüvenimiz olacak. Yatırımlarda bir düşüş var. Referandumu bekleyenler var. Referandum sonunda daha da bir özgüven gelecek, ülke istikrarlı yürüyüşe geçecek. Şu anda küçülme yok zaten büyüme devam ediyor. Çalışmak isteyen iş var. Bana iş için geliyorlar inşaat işi veriyorum. ‘Başkan bana bu işi mi layık gördün?’ diyor. ‘Sana ne layık’ diyorum. Onu da bilmiyor”  şeklinde konuştu.

Çiğdem Armağan


 

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