Karaosmanoğlu: “Adamına göre muamele bize yakışmaz”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin yeni yılın ilk toplantısı bugün İbrahim Karaosmanoğlu başkanlığında Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr.Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda yapıldı.

"BİZE YAKIŞMAZ"

108 maddelik gündemin görüşülüp karara bağlandığı meclis toplantısında CHP’li üyeler imar konularında bazı maddelere red oyu verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Karaoasmanoğlu, CHP’lilerin imar konularında kişiye özel kararlar çıktığı iddialarına, “Adamına göre muamele bize yakışmaz” diye konuştu.

“En sağlıklı su; çeşme(baraj) suyudur”

Gölcük’te bir su tesisinin farklı isimler altında su satmasıyla ilgili eleştiri için görüşlerini açıklayan Karaosmanoğlu, “ Ben suyu çeşmeden içiyorum, en güvenli su odur; en sağlıklısıdır. Evde de baraj suyu içiyorum.” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 yılı gelir ve giderlerini bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerinin denetlenmesi amacıyla denetleme komisyonu seçimi yapıldı. Gizli oyla yapılan seçimde Denetleme Komisyonu, 4 AK Parti 1 CHP’li üyeden oluştu. AK Parti’den H.Numan Tonka, Zafer Arat, Bülent Kanca ve M.Ali Karaaslan, CHP’den de Engin Taşdemir Denetim Kurul üyeliğine seçildi.

Restarosyonu devam eden İzmit’in tarihi ve sembol eserlerinden Orhan Camii’ne ait tuvalet ve şadırvan yapılması amacıyla cami karşısında bulunan taşınmazın Vakıflar Genel Müdürlüğü adına bedelsiz devredilmesiyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu oy birliğiyle kabul edildi.

İzmit Kadıköy Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Kapalı otopark ile İSU’nun kullandığı binanın zemin katında 1000 metrekare, birinci katında 4 bin metrekare olmak üzere toplam 5 bin metrekarelik alanın Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na tahsis edilmesiyle ilgili komisyon raporu onaylandı.

CHP'LİLERDEN RED OYU

Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kentsel Dönüşüm bölgelerinde bulunan atıl durumdaki 22 adet taşınmaz karşlığında İzmit Belediyesi’nin mülkiyetinde olan Karabaş Mahallesi’nde tranvay hattı üzerinde bulunan 3 adet taşınmazın trampa edilmesiyle ilgili rapora CHP’lilerin red oyu verdi. Gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Başiskele İlçesi’nde Barbaros Mahallesi’nde bulunan Maden Sokağın isminin Seyrek Sokak, Barbaros ve Sahil Mahallesi sınırında bulunan Kütükçü Dayı Sokağı isminin Edanur Sokak, Körfez Mahallesi’nde bulunan Göçtüler Sokak isminin de değiştirilmesiyle ilgili teklifler komisyona havale edildi

KÖPRÜLÜ KAVŞAĞIN İSMİ

Kartepe İlçesi Sapanca Yolu Caddesi, Cengiz Topel Askeri Alan bölgesinde yenilenen Köprülü Kavşağa “Deniz Hava Şehitleri Köprülü Kavşağı” isminin verilmesiyle ilgili teklifi komisyona havale edildi.

BELDE A.Ş TEKLİFİ

Mimar Sinan Üst Geçidi’nin Yenicuma Camii tarafındaki ayağı altında 100 metrekare kapalı alan, 400 metrekare açık kullanım alanı işyeri yapılması Büfe ve Çay Bahçesi olarak kullanılmak üzere Belde A.Ş’ye iştetilmesinin verilmesiyle ilgili teklif komisyona havale edildi.