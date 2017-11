Karaosmanoğlu, “Ailemizin geleceği güçlü Türkiye için önemlidir”

“Tam 80 milyonluk aileyiz"

2012 yılında kurulan Türkiye’nin en büyük aile platformu olan TÜRAP’ın yedinci İstişare toplantısı Kocaeli’de gerçekleştirildi. Kentin Kadınları Sağlık Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (KENKA) ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin birlikte organize ettiği toplantıya sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra iletişim grupları da katıldı. İstişare toplantısının açılış programında bir konuşma yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Aile’nin güçlenmesini ve toplumumuzun mutluluğunu istiyoruz. Başta sağlık sorunları olmak üzere kadınlarımızın farklı problemleriyle karşılaşıyoruz. Televizyon ekranı karşısın da ışığı sönen aileler var. Sosyal medyanın olumsuz yönleri de aileye zarar vermektedir. Bunu önlemimizin yolu kadınımızda geçmektedir” dedi.

AİLENİN GELECEĞİN GÜÇLÜ TÜRKİYE’SİNDEKİ ÖNEMİNDEN BAHSETTİ

TBMM Kadın Erkek ve Fırsat Eşitliği (KEFEK) Komisyon Başkanı ve Kocaeli Milletvekili R.Sezer Katırcıoğlu, Kentin Kadınları Sağlık Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (KENTKA) Kocaeli Başkanı Tuba Şensoy ve çok sayıda STK temsilcilerinin katıldığı Türkiye Aile Platformu (TÜRAP) 7. İstişare grubu toplantısı The Ness Otel’de yapıldı. 2012 yılında kurulan Türkiye’nin en büyük aile platformu olan TÜRAP, çalışma alanı olarak aile kurumu ve aile bireylerini ele alıyor. Her yıl ulusal alanda “Genel Meclis Toplantısı” düzenleyen TÜRAP, Ankara, Malatya, İstanbul, Şanlıurfa ve Düzce’nin ardından 7’nci Meclis Toplantısını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldı. İki gün sürecek istişare toplantılarının açılışında düşüncelerini ifade eden Karaosmanoğlu, ailenin geleceğin güçlü Türkiye’sindeki öneminden bahsetti.

ŞENSOY, “STK’LAR DEMOKRATİK BİR TOPLUM OLUŞTURULMASINDA ÖNEMLİ BİR ENSTRÜMANDIR”

Düzce Valisi Zülkif Dağlı’nın da katıldığı toplantının açılış töreninde KENTKA’ya teşekkür ederek başlayan TÜRAP Başkanı Funda Ozan Akyol, “Kocaeli Milletvekilimiz ve KEFEK Başkanı R.Sezer Katırcıoğlu’na TBMM’de kadın çalışmaları için teşekkür ediyorum. Kamu kurumlarının kadın sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını dikkatli bir şekilde takip etmelerinden memnuniyet duyuyoruz. Bu istişare toplantımızda ülkemizde ki aile sorularını konuşacağız. Bu birlikteliğimizin sağlanmasında bize destek veren başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımı İbrahim Karaosmanoğlu’na ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Daha sonra söz alan Kentin Kadınları Sağlık Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (KENTKA) Kocaeli Başkanı Tuba Şensoy da, “Sivil Toplum Kuruluşları, bireylerin tek başına yapamadıklarını beraber el birliği ile yapmasıdır. Birlikteliği gönüllülüğü ve dayanışmayı temsil eder. Demokrasinin ve ekonominin gelişmesinde aktif vatandaşlık anlayışını da beraberinde getirir. STK’lar demokratik bir toplum oluşturulmasında devlet-toplum birey ilişkilerinin demokratik bir şekilde düzenlenmesinde önemli bir enstrümandır. Dünya ölçeğinde bakıldığı zaman Türkiye’deki sivil toplum örgütleri gelişmiş ve sanayileşmiş toplumlardaki etkinlik düzeyinde değildir” dedi.

“GÜÇLER BİRLİĞİNİN ÖNEMLİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ”

Örgütlenmemiş bir gücün güç olmadığı görüşünden yola çıkarak bu kente fayda sağlamak için, değişim ve gelişim süreçlerinde kadın elinin değmesi istemiyle iki yıl önce Kocaeli’de Kentin Kadınları Derneği olarak faaliyete başlamış bulunmaktayız diyerek konuşmasını sürdüren Şensoy, “Kentin kadınları eğitim, kültür, sınıf düşünce farkı gözetmeksizin kent içinde yaşayan tüm kadınların kent yönetimde karar alma süreçlerinde aktif rol almalarını, demokratik katılımcı yapının güçlendirilmesini ve kadınlarımızın ülkemize şehrimize karşı olan sorumluluklarını ve aidiyet duygusunu geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Kentin Kadınları Dernek Yöneticileri olarak kendi alanında aktif rol oynayan amacında samimi gayret içerisinde STK’ların yoğunlaştıkları alanların bilgisine vakıf olmaya çalışmak ve bu manada ortak projelerde destek olmak gayretindeyiz. Farklı STK’ların samimi hislerini anlayıp gayretlerine yardımcı olmak en büyük hayalimizdir. İki yıl içerisinde STK’larla gerçekleştirdiğimiz ortak çalışmalar, bizlere paydaşlığın insanları büyük bir sinerjide buluşturduğunu ve güçler ayrılığının değil güçler birliğinin önemli olduğunu gösterdi” vurgusu yaptı.

“TÜRAP AİLESİNDE OLMAKTAN ONUR DUYUYORUZ”

Gelecek hedeflerimiz kadın yaratılışındaki hissiyat ve enerji ile sonsuzdur ifadelerini sarf eden Şensoy, konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Bir kadının hayalini gerçekleştirebilmek, bir çoçuğun yanağına gülümseme kondurabilmek, bir hayvanın yarasını sarabilmek, bir engellinin engelini kaldırabilmek ve doğayı yeşillendirmek en büyük mutluluğumuz olacaktır. TÜRAP ailesinde olmaktan onur duyuyoruz. Bu buluşmalarında ki emeklerinden ve desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’na çok teşekkür ediyorum.”

“KADIN MUTLUYSA AİLE VE TOPLUM MUTLUDUR”

Açılış konuşmasında “Ailenin güçlenmesini ve toplumun mutluluğunu istiyoruz” diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da, “Bizim medeniyetimiz vakıf medeniyetidir. Güçlü devletimizin temelini vakıflar oluşturmaktadır. Pek çok sorunun çözümünü, siyasetin gidişatını, yereli ve idareyi STK’larda oluşturmalıyız. Demokrasi buralarda yeşerecek ve gelişecek. Fedakârlık yapacak insanımız buralarda yetişecek, sorumluluk alacak. Derdimiz aileyi ve kadınımızı daha değerli hale getirmektir. Bunun içinde dertleniyoruz. Kadınımız evimizin direği ve ışığıdır. O söndüğünde ailenin ışığı söner. Kadın mutluysa aile ve toplum mutludur. Kadınımıza değer vermek sadece söz ile olmaz. Kadın sorunlarını tabana inerek çözebiliriz. Her sorunun çözümünü biz bulacağız. Sizlerin yaptığı bu çalışmaları çok önemsiyorum. Kocaeli’de gençlerimize ve kadınlarımıza dönük özel projeler yapıyoruz. Bakın çalışmayan ve evde vakit geçiren kadının daha çok sorunu var. Başta sağlık sorunları olmak üzere psikolojik problemlerle karşılaşıyoruz. Televizyon ekranı karşısın da sönen aileler var. Sosyal medyanın olumsuz yönleri de aileye zarar vermektedir. Boşanma oranları tahminlerimizin üzerindedir. Bunu önlemenin birinci yolu kadınımızın daha güçlü bir hale ve mutlu olmasıdır” diye konuştu.

“TÜM KADINLARIMIZI BİR SAĞLIK TARAMASINDAN GEÇİRİYORUZ”

Kent hayatının kadın üzerinde olumsuz yönlerinin varlığından bahseden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kadınımız evinin aynı zamanda doktorudur. Bunun önemine inanmalıyız. Ailenin sağlıklı olması için annelerimiz dikkatli olmalıdır. Ailenin sağlıklı olması için kadınımızın ve annelerimizin sağlıklı olması gerekmektedir. Bunun için “Evden Okula Haydi Anneler Spora” Projesi ile yirmi beş bin kadınımıza ulaştık. Yıl sonuna kadar inşallah hedefimizi elli bin olarak belirledik. Bu projemizle tüm kadınlarımızı bir sağlık taramasından geçiriyoruz. Bundan sonra da Beden Eğitimi öğretmenlerimizin nezaretinde kadınımız spor yapıyor ve hareketli yaşama adım atıyor. Bu projeye katılan kadınlarımız kendi yaşadıkları değişimleri de bize ve çalışma arkadaşlarımıza ifade ediyorlar” şeklinde konuştu.

“CUMHURBAŞKANI EVDEN OKULA HAYDİ ANNELER SPORA PROJESİYLE YAKINDAN İLGİLENDİ”

“Evden Okula Haydi Anneler Spora” Projesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da bahsettiğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Projemizle yakından ilgilendi ve gerekli kurumlara da talimatlarını verdi. Kadınımız mutlu olduğunda çocuklarımızda mutlu olur. Derdimiz kadını yüceltmektir. İnsanı yüceltmeden ve değer vermeden medeniyetimizi yüceltemeyiz. Batı’nın acımasızca İslam ve medeniyetimize düşmanlığını yaşayarak görüyoruz. Aile ruhunu bozmak için her türlü propagandayı yapıyorlar. Ailemizi parçalamak, kökleriyle oynamak istiyorlar. Bütün STK’lar ve yerel yönetimler başta olmak üzere her kurumumuza bu noktada önemli görev düşmektedir. Cumhurbaşkanımız bu tür çalışmalar konusunda önemli hassasiyeti var. Kadın ve gençlik projelerinin Kocaeli’de bir zemine oturduğunu ve her geçen gün geliştiğini söyledim. “Evden Okula Haydi Anneler Spora” projesinin tüm Türkiye’ye yerel yönetimler sayesinde yayılmasını da istediğimi Cumhurbaşkanımıza arz ettim” açıklamasını yaptı.

HUZUR İSTİYORSAK PAYLAŞALIM

Kadınımız siyasetin ve yönetimlerin her yerinde görev yapmalıdır hatırlatmasını da yapan Karaosmanoğlu, “STK’lar olarak kadınlarımıza ulaşacağız. Bir kadın demeden her türlü güzel adımı atacağız. Hepimiz bir aileyiz. Ben nasıl mutluysam herkesin mutlu olmasını istiyorum. Paylaşmak bu demektir. Şunu da bu vesileyle ifade etmek isterim ki kahvaltı ve yemek sofralarını sosyal medyadan paylaşmayalım. Bunun yerine ihtiyaç sahipleriyle soframızı paylaşalım. Sadece kendi evimizde değil, ihtiyaç sahibinin evine de konuk olalım. Evinde iftar yapamayan kadınımız ve ailelerimizin varlığını unutmamalıyız. İhtiyaç sahibiyle sofranı paylaşabiliyorsan huzur buradadır. O sofralara konuk olduğumuzda aldığım lezzet ve mutluluğu bana hiçbir yer vermiyor” diyerek konuşmasını tamamladı.

İLETİŞİMİN YÜZYÜZE OLANI DAHA DEĞERLİDİR

Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de, açılış programında yaptığı konuşmada sosyal medya kullanımının yanı sıra insan kaynağının yetiştirilmesinde STK’ların önemine değindi. Boşanmalar ve aile yapısına dönük değerlendirmelerde yapan Keşir, aile içerisindeki iletişiminin önemini vurguladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen istişare toplantısında bir konuşma yapan KEFEK Başkanı ve Kocaeli Milletvekili R.Sezer Katırcıoğlu da, “Ülke ve toplum sorunlarını nasıl çözeriz diyerek görev yapan kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Kadın ve aile sorunlarını dertlendik ve çözüm arıyoruz. Aile olmak demek paylaşmak demektir. Aile içerisinde iletişimlerimizi sosyal medyadan değil, yüz yüze yapmalıyız. Bizi biz yapan kurumların başında aile gelmektedir” dedi.

“DEĞERLERİMİZİ KORUMALIYIZ”

Batı’nın toplumları nasıl zayıflatırız diye başlatılan stratejik yaklaşımlar geçmişte başarılı olduğunu sözlerine ekleyen Katırcıoğlu, “Aile bir destandır. Güçlü ailenin temellerinin nasıl atıldığını son 15 yılda gösterdik. Farkında olmamız gereken diğer bir konu da toplumumuzu bölmek için yaptıkları çalışmalardır. Ülkemizde çekirdek aile kavramını icat ettiler. Aile büyüklerimiz yuvalarımızın merkezinde yer almalıdır. Günümüzün sorunlarına karşı aileler olarak başa çıkmalıyız ve bunun yanında değerlerimizi korumalıyız. İlimi, bilimi ve değerlerimizi beraber yürütmeliyiz. Bu konuda medeniyetimize, inancımıza ve kadınlarımıza rol model çok önemli insanlarımız değerlerimiz var. Kadının sorununu aileden kopararak bireysel olarak çözmeyeceğiz. Bakınız istihdamda ve akademik kariyerde çok önemli aşamalar kaydettik. Siyasetin temsili noktasında büyük aşamalar kaydettik. Gelinen bu noktayı yukarı çekeceğiz ve bu konuda bize desteklerini hiç esirgemeyen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’na da kadın ve ailelere dönük verdiği hizmetlerin yanı sıra sosyal belediyecilikte insanımız için ürettiği çalışmalar için teşekkür ediyorum” dedi. “Evden Okula Haydi Anneler Okula” projesi için Karaosmanoğlu’na ayrıca teşekkür eden Katırcıoğlu, “Türkiye her şeye rağmen büyüyor. Biz büyük bir aileyiz. Tam 80 milyonluk bir aileyiz. Birliğimizi ve kardeşliğimizi daim tuttuğumuz sürece bizi yıkacak güç yoktur” diyerek sözlerini tamamladı.

“BAĞIMLILIKTA MÜCADELEDE KARARLIYIZ”

Son olarak söz alan Düzce Valisi Zülkif Dağlı da, “Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü’nün Büyükşehir Belediyesi bünyesinde vatandaşa hizmet vermesinden dolayı İbrahim Karaosmanoğlu başkanımıza teşekkür ediyorum. Son bir yıldır toplumda her türlü bağımlılığın artırdığını görüyoruz. Bu bağımlılıkta sosyal medya da başta olmak üzere başlayan geniş bir alandır. Bu noktada STK’larımızla birlikte çalışıyoruz. Bağımlılıkla mücadelede kararlıyız” ifadelerini sarf etti. Türkiye Aile Platformu 7. İstişare grubu toplantısı açılışın ardından yapılan komisyon toplantılarıyla devam etti.