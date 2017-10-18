Karaosmanoğlu: “Akçaray Kocaeli’ye büyük değer kattı”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit’te faaliyete geçen ve hedeflenen yolcu kapasitesinin üzerinde bir sayı ile halka hizmete veren tramvaya binerek yolculuk gerçekleştirdi. SEKA Park alanından İzmit merkezine giden Karaosmanoğlu, yolculuk esnasında tramvayı kullanan vatandaşlarla sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Kentimizin ulaşım bakımından önemli bir ihtiyacını gidermenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Karaosmanoğlu, “Vatandaşımızın bu hizmetle yüzünün gülmesi bizi de son derece memnun ediyor” dedi.

ÖNEMLİ BİR BAŞLANGIÇ

Ulaşımda bir dönüşümün yaşandığını İzmit’teki tramvay yolculuğunda ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “Tahmini bütçesi 2.5 milyar TL’yi bulacak metro projemizle ulaşımdaki diğer bir dönüşüm projemizi Gebze bölgemizde gerçekleştireceğiz. İzmit’teki tramvay projemiz Kocaeli’deki raylı sistemlere geçişte çok önemli bir başlangıç olmuştur. Darıca, Gebze ve OSB'ler arasında ulaşımı 19 dakikaya indirecek proje 15.6 kilometre olacak ve toplamda gidiş dönüş toplam 32 kilometrelik bir hat olacak. 12 istasyonla hizmet verecek metro projemizi kendi bütçemizle yapacağız. 2018 yılının başlarında ihaleyi yapmayı planlıyoruz. Metromuzun ilk kazmasını vuracak ve temelini aynı yılın içinde atmış olacağız” dedi.

GURURLUYUZ

Tramvay projesinin bugün verdiği kaliteli hizmetiyle en çok ilgi duyulan ulaşım aracı olduğunu da belirten Karaosmanoğlu, “Allah’ın izniyle bugün hizmeti kentimize kazandırmaktan dolayı gururluyuz. Halkımıza konforlu bir ulaşım sunmak çabasındaydık. Çok şükür bunu başardık. İnşallah tramvay hattımızı okullar bölgesinden Plaj Yolu’na kadar uzatacağız. Ters istikamette de hattın uzamasıyla birlikte hizmet uzunluğumuz büyüyecek. Şimdilik kentimizin en önemli yatırımlarından birisi olan SEKA Park ile otogar arasında hizmet verecek olan Akçaray, ilave edilecek güzergahlarla adeta kentimizi demir ağlarla saracak” diye konuştu.

ÇALIŞIYORUZ

Tramvay’ın halka rahat ve süratli bir kent içi ulaşım imkanı sunduğunu da belirten Karaosmanoğlu, “Çünkü benim hemşehrim her şeyin en iyisine layıktır. Vatandaşlarımıza çağın getirdiği hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım imkânlarından yararlanmayı hak ediyor. Biz de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, arkadaşlarımızla beraber insanımızın hak ettiği hizmeti her alanda kendilerine sunmak için büyük bir titizlikle çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, bu millete hizmet etmek için çalışmak, halka hizmet etmek Hakk’a hizmet etmektir” şeklinde konuştu.