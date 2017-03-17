Karaosmanoğlu, “Allah, eksikliğinizi vermesin”

Büyükşehir Belediyesi’nin sponsorluğunda İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün birlikte düzenlediği Tıp Bayramı kutlama yemeği dün akşam Antikkapı’da gerçekleşti.

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen kutlama yemeğine İl Sağlık Müdürü Dr.Mürsel Durmaz, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr.Şenol Ergüney, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr.Sinan Öztürk, Hastanelerin Başhekimleri, kamu ve özelde çalışan doktorlar ile sağlık kurumlarının yönetici ve çalışanlarının yer aldığı yaklaşık 500 davetli katıldı.

SAĞLIKTA GURURLUYUZ

Doktorlar adına konuşma yapan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr.Hasan Terzi, Türk hekimlerinin son yıllarda en iyi teknikleri kullandığını, sağlıkta gelinen noktanın gurur verici olduğunu söyledi. Hasta-hekim arasında güven konusunda biraz sıkıntıların yaşandığını belirten Doç.Dr.Terzi, “Bize ve medyaya görev düşüyor. Hekim-hasta arasında güvenin yeniden kazanılması gerekiyor. Medyanın da destek vermesi gerektiğine inanıyorum.” dedi.

Sağlıkta dönüşümde omuz omuza mücadele verdiklerini belirten Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op.Dr. Ergüney, “Yaptıklarımız yetmez; bundan sonra da daha iyilerini yapmak için projelerimiz olacak. Dünyanın en güzel sağlık sisteminin ülkemizde olması için çalışacağız.” dedi.

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

“İyi ki varsınız” temalı kutlama yemeğinde konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, “Her şeyin başı sağlık; hastalandığımızda ilk başvuracağımız yer, hastaneler ve doktorlar oluyor. Allah eksikliklerini vermesin. Hekim elinin, sevgi eli olduğuna inanıyorum. İnsanın en düşkün anında şifa veren doktorun, güler yüzlü ve insani yaklaşımı hastaya moral verir. Bizim için değerlisiniz, kutsal bir görev yapıyorsunuz.” dedi.

Karaosmanoğlu’nun Tıp Bayramı nedeniyle doktorlarla buluştuğu yemekli kutlamayı, Türk Müziği sanatçısı Tuğçe Erenci, birbirinden güzel şarkıları ile renklendirdi.