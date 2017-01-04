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Karaosmanoğlu, "Allah onlardan razı olsun"

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Karaosmanoğlu, "Allah onlardan razı olsun"
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’da şehit düşen Özel Kuvvetlerde görevli Binbaşı Bülent Albayrak’ın babası Hasan Albayrak’a Gölcük’teki evinde taziye ziyaretinde bulundu. 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’da şehit düşen Özel Kuvvetlerde görevli Binbaşı Bülent Albayrak’ın babası Hasan Albayrak’a Gölcük’teki evinde taziye ziyaretinde bulundu. Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’in de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Karaosmanoğlu, şehit Binbaşı Albayrak için dua ederken, Albayrak ailesine de bir kez daha başsağlığı diledi.
Gerçekleştirdiği ziyaret sonrası açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Vatan ve millet uğruna, dini, imanı ve namusu uğruna can vermiş Mehmetçiklerimizi rahmetle yâd ediyorum. Vatanını korumaya giden kahraman askerlerimizin canlarıyla yazdıkları bir kahramanlık destanını bugün yine görüyor ve şahit oluyoruz. Allah onlardan razı olsun. Bu vatan için canlarını ortaya koyan şehitlerimizi bu aziz milletimiz dualarının en güzel yerinde tutuyor. Ordumuz, polisimiz ve tüm emniyet güçlerimiz terörle mücadelede kahramanca görev yapıyorlar” dedi.

SON DAMLA KANIMIZ KALINCAYA KADAR

Gerektiğinde ağır koşullar altında yapılan bu milli mücadelenin kahraman mensuplarının çetin arazi ve şiddetli kış şartlarına rağmen vatan aşkıyla görevini yerine getirdiklerini de ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “Mehmetçiğimiz ve polisimiz vatanımızı korumak için olağanüstü gayret göstermektedir. Bugün bir kez daha ortaya koyulan mücadele Türk milletinin vatanı ve kutsal varlıkları uğruna neler yapabileceğinin en büyük ispatıdır. Biz vatan uğruna binlerce şehidini toprağa vermiş bir ecdadın nesliyiz. Son damla kanımız kalıncaya kadar vatanımız için düşmana karşı etten bir duvar olmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

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