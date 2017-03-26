Karaosmanoğlu, “Ancak biz yönetiriz biz biliriz diyen derin bir yapı vardı”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Evet Platformu kapsamında Çayırova’da ki Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileriyle ve akil insanlarla bir araya geldi.

Buluşmada bir konuşma yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Haçlılara karşı Çanakkale ve Kurtuluş Savaş’ında ecdadımız göğsünü siper etti. Geçmişte millet iktidar oldu ama tam manasıyla değildi. Birçok dalgalanmalara karşı milletin dediği olmasın, millet her şeyi bilmez ancak bu ülkeyi biz yönetiriz diyen bir derin bir yapı vardı” dedi.

“BORÇ ALAN BİR DEVLET SONUNDA EMİR ALIR”

Bu derin yapının belli dönemlerinde her alanda kendini gösterdiğini vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bu yapıya karşı direnen bir yapı var. Ancak, “One Minute” diyen bir millet sevdalısı bir yapıda var. Milletin verdiği emaneti en güzel şekilde koruyan bir kardeşimiz bugün cumhurbaşkanıdır. Recep Tayyip Erdoğan’ın konuştuklarını birde tüm açıklığıyla her platformda ifade edebilen tek isim Necmeddin Erbakan hocamızdı. Bakınız sevgili kardeşlerim, daha düne kadar IMF’in borç kapılarında yalvaran bir Türkiye vardı. Eminim ki o günleri özlüyorlardır. Unutmayın borç alan bir devlet sonunda emir alır” diye konuştu.

“HALKIN EMANETİ ZALİMLERE KARŞI KORUNUYOR”

Çalışacağız ve namerde muhtaç olmayacağız diyen Karaosmanoğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Namerde muhtaç olmak ölümden beterdir. Bugün Türkiye dünya ve Avrupa karşısında dik durabiliyor ve düşüncelerini net bir şekilde söyleyebiliyorsa, hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın milletten aldığı güçlü olmaktadır. Alınan bu emanet, zalimlere karşı korunuyor ve adaletsizlikler bu güçle ifade edilebiliyor” diye konuştu. Gençlerin üzerinde özellikle durduklarını da belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Eğitim çalışmalarımızla gençlerimize katkı sunuyoruz. Gençlere güvenin diyoruz. Fatih İstanbul'u fethet ettiğinde 21 yaşındaydı diyoruz. Onlara güveniyoruz ve 16 Nisan Halk Oylaması sonucunda inanıyorum ki mecliste temsil edilmelerinin de yolu açılacaktır” vurgusu yaptı.

“ÜLKEMİZ DAHADA GÜÇLENECEK”

Dünyada milyonlarca Afrikalının aç ve susuz kaldığını da söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, “Orada ki mazlumlara da sahip çıkıyoruz. Bakınız bugün Balkanlar biz güçlü olduğumuz için rahat ve huzurlu. Suriye'de milyonlarca insan yurdundan oldu bu zalimlerin yüzünden. 16 Nisan’da ki referandum çok önemlidir. Burada çıkacak çok güzel ve yüksek oranda “EVET”, ülkemizin daha da güçlenmesine vesile olacaktır. Artık koalisyon kalmayacak bence en önemli değişiklik de budur. Cumhurbaşkanını seçtiğimiz an zaten hükümette onayını alıyor” diye konuştu.

“16 NİSAN HALK OYLAMASI ÜLKEMİZE SAHİPLENMEK DEMEKTİR”

Türkiye'yi sömürenlerin ortakları aslında batıdır hatırlatması yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bu gerçeği bugün daha iyi anlıyoruz. Yapılan yolsuzlukları, Erbakan hocamıza yapılan saldırıların neden yapıldığı bugün daha net bir şekilde toplum tarafından görülmektedir. Ancak o devirler güçlü bir iktidar döneminde bitmiştir. 16 Nisan halk oylamasında ülkemize sahiplenmeye devam edeceğiz. Bu bir Recep Tayyip Erdoğan meselesi değildir. Unutmayın, terör örgütleri batının desteğiyle ayakta kalmaktadır. Bu caniler kukladır ve arkasında ki güçler haçlı zihniyetidir. Türkiye mazlumların vicdanıdır. 16 Nisan sonrası daha hızlı icraatlar yapılacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hızlı karar almanın yolunu açacaktır. 2023’e kadar ilk on içerisine girmemiz gerekmektedir. Ülkemizin gelecekte krizlere girmemesi için sadıkları evet ile doldurmalıyız” diyerek sözlerini tamamladı.