Karaosmanoğlu: "Ay Yıldız’ın altındaki gençliğin ışığı yeter"

Gençliğe üniversite yolunda destek veren Akademi Lisesinde sınıflara girerek derslere konuk olan ve konferans salonunda da öğrencilere bilgi ve tecrübelerini aktaran Başkan Karaosmanoğlu, “Yarının büyükleri olarak kabul ettiğimiz siz gençlerin donanımlı yetişmesini istiyorum. Güçlü Türkiye’nin gelecekte dünya üzerinde daha etkin olabilmesi için Ayyıldız’ın altındaki siz gençliğin ışığı yeter” dedi.

“GENÇLERİMİZ İÇİN HER TÜRLÜ FEDEKARLIK YAPIYORUZ”

Ziyareti esnasında Akademi Lisesindeki gençlerin büyük ilgisiyle karşılaşan konuk öğretmen olarak katıldığı derslerde gençlerden özel bir istekte bulunduğu kısa bir konuşma yapan Karaosmanoğlu, “Siz gençlerimiz için her türlü fedakârlığı yapıyoruz. Derdimiz ve istediğimiz sizlerin hayata iyi hazırlanmasıdır. Gelecekte hangi görevde olursanız olun işinizi iyi yapın ve kendinizi iyi yetiştirin” diye konuştu. Geçmiş dönem Türkiye’sinin imkânsızlıkları arasında yapılan eğitim-öğretim dönemlerin geride kaldığını da söyleyen Karaosmanoğlu, “Güzel insanlar güzel şeylere layıktır. Çirkinliklere ve zelil durumlara millet olarak asla layık değiliz. Bizim medeniyetimiz sevgi ve yardımlaşma medeniyetidir. Ecdadımızın gittiği her yere hizmetin yanı sıra ilim ve irfanda götürmüştür. Onlarla gurur duyuyoruz. İnanıyorum ki sizlerde bu büyük mirasın koruyucusu olacaksınız. Dünya üzerinde kısa bir değerlendirme yaptığımızda Türkiye’nin güçlenmesinden rahatsız olan ülkelerin varlığını biliyoruz. Eğitim-öğretim hayatınızda bu farkındalıkla çok çalışmalı, geleceğe emin adımlarla koşmalısınız. Sizlere güveniyorum” ifadelerini sarf etti.

“EN BÜYÜK VARLIĞIMIZ GENÇ NÜFUSUMUZDUR”

Milletin bağrından çıkan vatansever askerlerin “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır” sözünü gençlere hatırlatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bayrağımızı sevmenin en güzel göstergesi sizlerin görevinizi en iyi yaparak bu aziz millet için çok çalışmanızdır” dedi. İzmit Akademi Lisesi’nin ziyaretinde hayat tecrübelerini de gençlere aktaran Karaosmanoğlu, öğrencilerden geleceğe pozitif bakmalarını da istedi. Sizler benim evladım ve torunumsunuz diyerek gençleri ne kadar sevdiğini ifade eden Karaosmanoğlu, “Herkesi seviyorum ama gençleri daha çok seviyorum. En büyük varlığımız genç nüfusumuzdur. İnsanı seven ve güzel insanların ülkemize katacağı çok şeyler var. Bize göre çok şanslısınız. Bugün elde ettiğiniz imkânları çok iyi değerlendirmenizi istiyorum. En büyük miras geleceğe bırakacağımız güçlü bir ülkedir. Bunun için namerde muhtaç olmamalıyız. Her yönüyle güçlü insanlar olmanızı istiyorum” diyerek duygularını ifade etti.

“TÜRKİYE VE İNSANLIĞA HİZMET EDECEKSİNİZ”

Teknolojik gelişmelerin yaşandığı günümüzde internet kullanımı konusunda da gençleri uyaran Karaosmanoğlu, “Her birinizin gözlerindeki enerjiyi görüyorum. Bunun bağımlılık oluşturan alışkanlıklarla sakın söndürmeyin. Sizler ilim ve irfan yolunda Türkiye’ye ve insanlığa hizmet edeceksiniz. İnşallah bu sıralardan güzel insanların yetişeceğini görüyor gibiyim” diye konuştu. Sağlıklı ve hareketli yaşamında önemine vurgu yapan Karaosmanoğlu, “Gençler, bu ülkeye lazımsınız. Bedenen ve ruhen çok iyi olmalısınız. Şunu da ifade etmek isterim ki Ayyıldız’ın altındaki gençliğin ışığı ülkemizin güçlü bir devlet olması için yeter. Onun için iyi yetişmelisiniz. Bayrağımız gelecekte nazlı nazlı dalgalanacaksa sizlerin iyi yetişmesiyle olacaktır” dedi.

“GENÇLERİN DERTLERİYLE DERTLENİN”

Akademi Lisesinin öğretmenleriyle de sohbet eden Karaosmanoğlu, “Gençlerin gerekirse rehberi, arkadaşı, rol modeli, annesi, babası veya ablası olacaksınız. Öğrencilerimizin tüm sorunlarıyla yakından ilgilenmenizi istiyorum” hatırlatmasını eğitimcilere yaptı. Gençlerin dertleriyle dertlenilmesini de isteyen Karaosmanoğlu, donanımlı gençlik için öğretmenlerden en verimli şekilde çalışmalarını da istedi. Gençlerle olan buluşmasında Başkan Karaosmanoğlu’na günün anısına çerçeveli bir ay yıldızlı bayrağın üstüne hat çalışmasının olduğu bir tablo hediye edildi.