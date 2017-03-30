Karaosmanoğlu basına açıkladı: Kendi imkanlarımızla yapacağız

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Metroyu kendi imkanlarımızla yapacağız” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova basınıyla bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Gebze, Çayırova, Dilovası ve Darıca basınıyla bir araya geldi. Eskihisar’da bulunan bir otelde gerçekleşen toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ve basın mensupları katıldı.

“Allah Cumhuriyeti kuranlardan razı olsun”

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Türkiye önemli bir kavşakta. Birinci Dünya Savaşında tüm Haçlılar bize saldırdı. Çanakkale’de, İstiklal Savaşında çok sayıda şehit verdik. Pek çok aydınımız, gazetecimiz, ülkenin ileri gelen insanları şehit oldu. Onları görevini yaptı. Peşinden Cumhuriyeti kurduk. Allah başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyeti kuranlardan razı olsun. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde de sıkıntılar oldu. Yönetim de de sıkıntılar oldu. Tek partili dönemler yaşadık. Çok partili döneme Demokrat Parti ile girdik. Söz milletindir karar milletindir hamlesi ile Türkiye yeni bir sayfa açtı. Demokrat Partinin tek parti iktidar döneminde önemli ilerlemeler oldu. 2001 yılından sonra AK Parti iktidarı ile Türkiye yeni bir hizmet anlayışı, insanı ön plana alan yönetim anlayışı, hem yerelde hem merkezi idarede ülkemize çok güzel hizmetler yaptık” dedi.

“Sağlıkta dünyaya model olduk”

Sağlık konusunda eski yeni arasında ki farklardan bahseden Karaosmanoğlu, “Gebze’de, sınıflarda ki öğrenci sayısı ortalama 30 civarında. Çok az miktarda sabahçı öğlenci olanlarda var. O da yer sıkışıklığından dolayı. Belediyelerimiz yer bulacak inanıyorum. Gebze ve Kocaeli’mizin tümünde tekli öğretime geçeceğiz. Sağlıkta ilaç bulamazdık, devlet hastanesi ayrı, askeri hasta ayrı, fakir fukara özel hastanelere gidemezdi. Ancak zenginler giderdi özel hastanelere. Şimdi Allah’a şükür hemen hepimiz devletin hastanelerine rahatça gidiyoruz. Hatta özel hastanelere gidiyoruz devlet masrafları karşılıyor. Bulamadığımız bir ilaç yok. Sağlıkta dünyada model olduk” şeklinde konuştu.

“Metroyu kendi imkanlarımızla yapacağız”

Gebze’ye yapılacak olan metro ile ilgili bilgiler veren Karaosmanoğlu, “Dünyada gelişen büyüyen bütün büyükşehirlerde metro ile ulaşım sistemi kullanılıyor. Bizde en güzelini çok hızlı bir şekilde kendi imkanlarımızla yapacağız. Belki bir miktar kredi alırız. Yapacağımız metronun alanı 12 kilometrelik bir alana sahip olacak. Bu 12 kilometre tek kalemde yapılacak. Daha sonra peyder pey devam edecek bir yatırım. Tahmini olarak nerelerden geçeceğini şekillendirdik. Çok önemli atılımlar yaptık. Her yere doğalgazı götürdük. Yollar, köprüler yaptık. Beydağını ağaçlandırıyoruz. Tahmini 15-20 milyon TL masraf ediyoruz ama Gebzemizin Gaziler dağından daha büyük bir akciğeri olacak. Yorulduğunuz zaman gideceksiniz orada dinleneceksiniz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin önünü açacak olan bir hamle yapıyoruz”

Hükümet sistemini kolaylaştırıyoruz diyen Karaosmanoğlu, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye için, gelişim ve kalkınma için, daha güzel yönetimi için tam bir ilaç. Türkiye’nin önünü açacak. Ayağımızda ki ipleri bağları çözeceğiz ve yolumuzda ki engelleri kaldırıp yolumuza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Cumhurbaşkanını seçtik mi hükümeti de seçmiş olacağız. Hükümete güvenoyu da vermiş oluyoruz ve diyoruz ki cumhurbaşkanına biz görevimizi yaptık sandıkta sana güvendik, irademizi sana teslim ettik, sende ülkene hizmet et yolun açık olsun diyoruz. Hemen ertesi gün göreve başlıyor. İnşallah Türkiye’nin önünü açacak olan bir hamle yapıyoruz. Anayasal sistemde değişiklik yapıyoruz. Hükümet sistemini biraz daha farklı hale getiriyoruz, kolaylaştırıyoruz ve Türkiye çok daha hızlı bir şekilde karar alacak. Bizi daha ileriye götürecek çağdaş medeniyetin önüne geçeceğiz” dedi.

Toplantı, karşılıklı yapılan soru cevap ile sona erdi.