Karaosmanoğlu, Belarus Başkonsolosu’nu ağırladı

Konuk Başkonsolos, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Belarus İş Konseyi ve Belarus Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde düzenlenen Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı ve Belarus-Türkiye İş Forumu hakkında Karaosmanoğlu’na bilgi verdi.

BİRÇOK SEKTÖR BİR ARAYA GELDİ

Belarus Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Vladimir Mironovic, 27-28 Temmuz 2017 tarihlerinde Belarus’un başkenti Minsk’te Türkiye- Belarus İş Konseyi tarafından gerçekleştirilen çalışma ziyareti hakkında bilgi verdi. Konuk Başkonsolos, bu çalışmaya bilişim, otomotiv sanayii, makine imalatı, tekstil ve hazır giyim, inşaat ve inşaat malzemeleri üretimi, gıda sanayii, bankacılık ve finans, kimya sanayii, turizm, ulaştırma ve lojistik, ağaç işleme ve mobilya üretimi öncelikli olmak üzere birçok sektörden şirket ve kurumların temsilcileri katıldığını ifade etti.

“BİZİM EN ÖNEMLİ GÖREVLERİMİZ ARASINDADIR”

Türkiye-Belarus arasında gelişecek ekonomik işbirliğinin Kocaeli’ye olası katkıları ve yatırım fırsatlarını içeren bir sunumu da gerçekleştiren konuk Başkonsolos, iki ülke iş dünyasının inceleme gezileri ve muhatapları bir araya gelmesi konusunda Karaosmanoğlu’ndan yardım istedi. Türkiye-Belarus arasında gelişecek ekonomiye katkı verme noktasında her türlü girişimi destekleyeceklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bu konuda her türlü çabanın yanında olacağız. İş dünyamıza destek olmak bizim en önemli görevlerimiz arasındadır” dedi. Görüşme, yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.

