Karaosmanoğlu, “Bilgiyi üretime dönüştürmeliyiz”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Mesleki Eğitim Vatan Sevdasıdır” anlayışıyla ilk defa Kocaeli’de gerçekleştirilen Mesleki ve Teknik Eğitim Sektör İşbirliği Toplantısına katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Mesleki ve Teknik Eğitim Sektör İşbirliği Toplantısına katıldı. Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, MEB Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, Bürokratlar, Meslek Liselerinin idarecileri ve çok sayıda reel sektörün temsilcilerin katıldığı birlikte bir konuşma gerçekleştiren Başkan Karaosmanoğlu, “Bilgiyi pratiğe, ticarete ve üretime dönüştürmeliyiz. İşte bunu sağlayacak olan da bugün ortaya koyduğumuz iradedir” dedi.

"Mesleki Eğitim Vatan Sevdasıdır" anlayışıyla ülkemizde ilk defa yapılan Mesleki ve Teknik Eğitim Sektör İşbirliği Toplantısının Kocaeli’de icra edilmesinden dolayı memnuniyetini konuşmasında ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Sanayicimizle, iş dünyasının temsilcileriyle, esnafımızla bir araya geldiğimizde kalifiye eleman bulamıyoruz söylemleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu durumun çözümünü nasıl bulacağız buna odaklanmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Gençlerimizi teorik bilgiyle yükleyebiliriz. Ancak üniversitelerimizden mezun gençlerimiz gerek hayat gerekse mesleki açıdan tam manasıyla yeterli bir şekilde mezun olamıyorlar” diye konuştu.

Eğitim alanında yaşadığımız bu durumun düzeltilmesi konusunda ortaya koyulan bu iradenin çok yerinde olduğunu da sözlerine ekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Büyükşehirimiz'in tüm yatırımları üniversitemizin tüm öğrencilerinin emrindedir. Gelsinler köprü, kavşak, raylı sistemler, altyapı ve üst yapı çalışmalarında saha tecrübesi kazansınlar. Bu çalışmaları fazla prosedüre boğmadan onları alaylı gibi yetiştirelim. Özellikle meslek okullarını daha çok fabrika ve organize sanayi bölgelerinde açalım. Farklı mesleklerde sanayicimizin ihtiyacına dönük insan yetiştirelim” diyerek konuşmasını tamamladı.

Daha sonra Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay da, yaptıkları çalışmaları sunum ile aktardı.