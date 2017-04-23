Karaosmanoğlu, ‘’Bilimin peşinden koşacak heyecanı veriyoruz’’

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 23 Nisan Bilim ve Çocuk Festivali’nin gerçekleştiği İnterteks Fuar alanındaki etkinliklerin stantlarını gezdi.

Birbirinden eğlenceli ve bilime dayalı alanlardaki yetkililerden bilgi alan Başkan Karaosmanoğlu, “Çocuklarımız için en güzel festivali yapmaya gayret ettik. Onları eğlendirirken, birçok etkinlik alanında bilimin peşinden koşabilecekleri heyecanı vermeye de gayret ettik” dedi.

“ATÖLYELERİ TEK TEK GEZDİ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Şenliği, Uluslararası Fuar Merkezi’nde tüm coşkusuyla devam ederken, Başkan Karaosmanoğlu da 30 eğlenceli atölye, 22 bilim atölyesi, 9 farklı sergi ve 6 kağıt atölyesini tek tek gezdi. Çocukların etkinliklere büyük heyecanla ve ilgiyle katılmasını çok önemsediğini dile getiren Karaosmanoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin sergi alanında alternatif araçlar, RENKO’nun sergi alanında tasarlanan 8 farklı düzenekle atölye, SERTEK’in sergi alanında sanal gözlük ve tablet uygulaması ve uzay topu ve SAN-LAB İş Makineleri Simülatörü sergi alanında 3 simro ve 3 bekoloder simülatör, Cross Medya sergi alanında Sanal Gerçeklik ile Dinazor ve Hazarfen Ahmet Çelebi simülasyonunu da inceledi.

“ÇOCUKLARIMIZ HER ŞEYİN EN GÜZELİNE LAYIKTIR”

Kocaeli Bilim Merkezi’nin köpük show, basınç deneyi, statik elektrik deneyi, bulut oluşumu, kurubuz tepkimesi, duman halkaları, İzmit Bilim Ve Sanat Merkezi; bilim içerikli sahne gösterileri, Kağıtspor; karate, jimnastik, görme engelli judo sahne gösterileri, KO-MEK ile Spor Saati; aerobik, plates gibi spor etkinliklerinin çocuklar tarafından yoğun ilgi duyduğunu dile getiren Büyükşehri Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “İnşallah 23 Nisan Çocuk Festivalimiz her yıl daha da büyüyerek kentimizde farklı bir şekilde kutlayacağız. Çocuklarımız her şeyin en güzeline layıktır” diyerek açıklamasını tamamladı.