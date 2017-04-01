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Karaosmanoğlu: “Bu anayasa ülkemizin önünü tıkamaktadır”

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Karaosmanoğlu: “Bu anayasa ülkemizin önünü tıkamaktadır”
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kandıra Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Kadın Başkanları ve üyelerinin yanı sıra Kandıra'da farklı dernek temsilcileri ve esnaflarla buluştu.

Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken ve AK Parti İlçe Başkanı Yunus Özder’de birlikteliklere eşlik etti. Karaosmanoğlu, mevcut anayasanın ülkenin önünü tıkadığını, yeni değişikliğin bu sıkıntıyı ortadan kaldıracağını savundu.

Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları ve üyelerine seslenen Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, “Ülke olarak daha güçlü olma mücadelesi veriyoruz. Bu yolda kadınlarımızdan büyük destek alıyoruz. Türkiye büyüyen ve gelişen bir ülkedir” dedi. 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da, konuşmasında “Toplumumuzun temel taşı kızlarımız ve kadınlarımızdır. Bizim kültürümüzde kadına değer vermek vardır. Kadını hor gören zihniyeti medeniyetimiz asla kabul etmez. Bizim medeniyetimizde kadınımızın yeri bambaşkadır. İnanç temellerimizde, ahlakımızda ve devlet tarihimizde kadının özel bir yeri vardır ve değerlidir. Hor görülemez ve asla aşağılanamaz” görüşlerini yer verdi.

“BÜYÜKŞEHİR YASASI HİZMETLERİ ARTTIRDI”
Sonraki toplantıda Kandıra’daki farklı STK Temsilcileri ve esnaflarla buluşan Karaosmanoğlu ve Köken, burada da 16 Nisan halk oylaması ve yerel yönetimlerin hizmetlerinin geldiği son durum hakkında katılımcılara bilgi verdi. 
Kandıra’nın son 13 yılda çok büyük hizmet aldığını da belirten Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, “Kandıra’ya milyonlarca liralık hizmetler yapıldı, yapılmaya da devam edecek. İşte bunlardan bir tanesi de Kent Meydanı olacak. Üzerinde çalıştığımız bu proje ile ilçemize yakışan bir Belediye ve Kaymakamlık binasını da yapacağız” diye konuştu. Köken, Şehit Binbaşı Yavuz Sonat Güzel Kapalı Spor Salonu’nda çocukların ve gençlerin yararlandığını hatırlattı.
Başkan Karaosmanoğlu da STK temsilcileri ve esnaflara yönelik konuşmasında şu görüşleri dile getirdi:

“Güçlü bir hükümetle üretimin ve sosyal devletin önünü açtık. Halka hizmet hakka hizmettir. Ecdadımızın kurduğu her devlet gittiği her yere medeniyet götürürken, batı kan ve gözyaşı götürmüştür. Sadece sömürmek vardır onların anlayışında. Akif’in dediği gibi tek dişi kalmış canavardır. 15 Temmuz’da namusumuzu çiğnetmedik, bundan sonra da çiğnetmeyeceğiz. Mevcut anayasa ülkemizin önünü tıkamaktadır. Bunun mutlak değişmesi gerekmektedir. 16 Nisan bunun için çok önemli bir dönemeçtir” 
 

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