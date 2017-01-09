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Karaosmanoğlu, Çayırova Honda fabrikasını ziyaret etti

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Karaosmanoğlu, Çayırova Honda fabrikasını ziyaret etti
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Reel sektörün önemli noktalarından Çayırova’daki Honda Türkiye fabrikasını ziyaret ederek üretim kapasitesi hakkında bilgi aldı. 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Hayallerin Gücü” anlayışıyla binek otomobillerinin üretim, ithalat ve pazarlaması ile Honda motosikletlerinin ithalat ve pazarlamasından sorumlu Honda Türkiye fabrikasını ziyaret etti. Honda'nın Avrupa´daki ikinci otomobil üretim tesisinin Kocaeli’de olmasını memnuniyetle karşılayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun ziyaretine, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker katıldı.

Ziyarette konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Dünya ile rekabet edebilen, bütün dünyaya ürünlerini satabilen donanımlı fabrikaların varlığı bizler için son derece önemlidir. İşlerin verimli olabilmesi için siz değerli işçilerimizin de yaptığınız işe sahip çıkmanız ve yüreğinizi ortaya koyarak çalışmanız son derece önemlidir. Bir fabrika girişimcisi olmadan kurulamadığı gibi işgücü olmadan da varlığını sürdüremez. Sizler, alın teri dökerek, ailenizin geçimi için çalışıyorsunuz” şeklinde konuştu.

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