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Karaosmanoğlu: “Çirkef futbolcuları ayıklamak gerekir”

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Karaosmanoğlu: “Çirkef futbolcuları ayıklamak gerekir”
Cumartesi günü Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan 2.Küme’ye dahil Kadıköyspor-Beşyol Zabıtanspor maçı son bölümlerde çıkan olaylar nedeniyle yarım kalmıştı.

Maçın sonlarında Beşyol Zabıtansponlu Recep Kadıköylü İsmet’e uçarak tekme atmış ve saha içi karışmıştı.  Müsabakanın hakemi Zabıtan’dan 6 futbolcuya kırmızı kart gösterip maçı tatil etmişti. Beşyol Zabıtanspor antrenörü Lütfullah Karaosmanoğlu gazetemizi ziyaret ederek olaylarla ilgili açıklama yaptı. Maç bitimi görevinden istifa eden Karaosmanoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“BAŞKA TÜRLÜ DÜZELTEMEYİZ”

 “Öncelikle spor camiasından özür diliyoruz. Kamuoyunun bilmesi gereken bir nokta var ki,  olayların buraya gelmesinde sadece bizim suçumuz yok. İlk maçımız zaten gergin geçmişti, futbolcular arasında problemler yaşanmıştı. Rövanş maçı sakin başladı, Kadıköyspor 2-0 önde ama saha içinde sürekli bir gerginler vardı. Kadıköysporlü İsmet bizim oyuncularla sürekli diyalog halinde. İlk yarı bitiminde gittim Kadıköyspor soyunma odasına, İsmet’i buldum. “Oğlum maç gergin geçiyor yapmayın, zaten galipsiniz temiz bitsin falan dedim. İsmet de bana, “Hocam, yedek kulübesinde çok çabaladın. Ben de seni aradım elini öpecektim. Tamam sakin olacağız, merak etme ağzımı açmam falan” dedi. İnandım bende kendisine. İkinci yarı başlarken bizim oyuncumuz Burak ile onların kalecisine yönetici el sıkışın barışın falan diyor. İsmet oradan müdahale ediyor kaleciye, “Gel oğlum, bırak şunları geç kalene” falan diyor. Yahu iki dakika önce ne konuştuk,  ne yapıyor ayıp dedim. Neyse ikinci yarı başladı, sonlara doğru kulübeden çıktım yardımcı hakemin yanına gittim gözlemci de oradaydı. Hocam orta hakemi uyarın İsmet sürekli küfür ediyor maçı geriyor dememe kalmadı. Bizim oyuncu İsmet’e attı ve saha karıştı. Çirkin bir olay yaşandı ama Kadıköylü İsmet olayları ateşledi. Buradan bütün spor yöneticilerine sesleniyorum. Takımlardaki maçı geren, olay çıkartan yaşını başını almış çirkef oyuncuları ayıklasınlar. Başka türlü bu işleri düzeltemeyiz”

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