Karaosmanoğlu, ‘’Dayanışmamız, kalkınmamızın özüdür’’

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Şanlıurfalılar Dernek Başkanı Cebrail Aydın ve Kars-Ardahan-Iğdır Vakfı Başkanı Mehmet Irak ile yeni yönetimlerini makamında ağırladı.

Kocaeli’nin oldukça kültürel zenginliğe sahip bir kent olduğunu birlikteliklerde ifade eden Karaosmanoğlu, “Aynı coğrafyada bin bir çeşit kültürü tarih boyunca yaşattık, yaşatmayı da sürdürüyoruz. Biliyoruz ki kültürümüz, bizim bağlayıcılığımız. Dayanışmamızın, kalkınmamızın özüdür. Bu nedenle değerlerimize sahip çıkmak gelecek nesillere aktarmak sorumluluğu altındayız” dedi.

“HER DEFASINDA VATANIMIZA SAHİP ÇIKTIK”

Kosova’da, Malazgirt’te, Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da binlerce şehit verdik vurgusu da yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Binlerce yıldır yaşadığımız bu coğrafyada nice savaşlar, nice afetler, nice yıkımlar yaşadık. Ve her defasında vatanımıza sahip çıktık. Kurtuluş Savaşı’nda Nene Hatun’u, Maraşlı Sütçü İmam’ı, İzmir’i işgal eden Yunanlılara ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin’i çıkaran bu bereketli topraklar; 15 Temmuz gecesi de darbecilere karşı ilk kurşunu sıkan Ömer Halisdemir’i henüz 15’ inde olan Halil İbrahim Yıldırım’ı, Engin Tilbaç’ı, Fethi Sekin’i bağrından çıkarmıştır” açıklamasını yaptı.

“BUGÜNDE YANINIZDAYIZ, YARIN DA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Ülkemizin çok zor sınavlardan geçtiği, insanlarımızın birbirine düşürülmeye çalışıldığı bugünlerde her zamankinden çok daha fazla birlikteliğe ihtiyacımız var diyen Başkan Karaosmanoğlu, “Bu nedenle ırk, dil, din ayrımı yapmaksızın sadece insan olduğumuz için birbirimizi sevelim, birbirimize saygı duyalım. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün de yanınızdayız. Yarın da yanınızda olmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı. Birliktelikler yerel ve genel konuların değerlendirilmesinin ardından sona erdi. Görüşmelerde Başkan Danışmanı Gültekin Görüm ve Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürü Ufuk Atabay’da hazır bulundu.