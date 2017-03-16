Karaosmanoğlu, ‘’Eğitim için seferber olduk’’

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Darıca Nene Hatun İlkokulu’nu ziyaret ederek başta veliler olmak üzere öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitime verdiği katkılar ve gençlik çalışmalarıyla Türkiye’de model bir Büyükşehir Belediyesi olduklarını belirten Karaosmanoğlu, okullarımızda ki eğitim kadrolarıyla yeni bir harekete başladıklarını ifade etti.

YOĞUN BİR KATILIMLI BİR TOPLANTI YAPILDI

Darıca Nene Hatun İlkokulu’nu ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık ve çok sayıda öğrenci velisi eşlik etti. Okulun toplantı salonunda velilere ilk konuşmayı gerçekleştiren Karabacak, “Sizlerin emrindeyiz ve daha yaşanabilir kent için emrinizdeyiz. İlçemizde ki spor alanlarının sayısını çoğaltırken, özellikle farklı okullarımızda ki kapalı yüzme havuzlarımızı kadınımızın da faydalanması için hazırlıyoruz” dedi. Kaymakam Karaman’da, “Okullarımızın fiziki altyapılarını güçlendiriyor ve yeniliyoruz. Darıca Nene Hatun İlkokulu’nda da çalışmalarımızı tüm kurumlarımızla birlikte yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

“KONFERANS SALONUNU YENİLEYECEĞİZ”

Okul Aile Birliğini ve okul yönetim kadrosunun uyumundan dolayı ortaya güzel işlerin çıktığını vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’da, “Okulumuzda el birliğini ve çalışmanın gayretini gördük. Bu bereketli çalışmaya destek olmak için bizlerde okulumuzun konferans salonunu yenileyeceğiz. Çok şükür ülkemizde ve kentimizde her türlü imkânımız var. Altyapı ve üst yapı noktasında kentimizin ihtiyaçlarını cevaplarken, eğitim kurumlarımızı ve öğrencilerimizi de ihmal etmiyoruz. Çünkü onlar bizim yarınımızdır. Neslimizi ihmal değil, imar edeceğiz. Sadece okul yapmak da yeterli değildir. Okullarımızda boş kalan her odayı ve salonu eğitime kazandırmak için ekibimizle birlikte çalışıyoruz” diye konuştu.

“KARAOSMANOĞLU’NA DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİLER”

Spor yapmayan kalmasın diyerek konuşmasını sürdüren Karaosmanoğlu, “Siz annelerimizden özellikle hareketli bir yaşamı seçmenizi istiyorum. Bedenen ve ruhen sağlıklı olursanız yaşamdan da zevk alırsınız. Bunu çok önemsiyor ve Büyükşehir olarak destekliyoruz. Bütün devlet kurumları olarak gençlerimizin ve kadınlarımızın hizmetindeyiz” ifadelerini kullandı. Daha sonra Öğretmenlerle de bir araya gelen Karaosmanoğlu, “Eğitim olmazsa olmazımızdır. Öğretmenlerimiz geleceği inşa edenlerdir. Unutmayalım ki çocuklarımızı ve gençlerimizi ihmal edersek, o gençler kentlerimizi yıkar ve yakar. İyi bir manevi lider olan öğretmenlerimiz, gençliği çok iyi yetiştirmelidir. Sporla, sanatla, müzikle ne ile eğitebiliyorsak, çocuklarımızı güçlü Türkiye’ye hazırlamalıyız. Öğrenmenin yaşı yoktur. Öğretmenimizde insanı imar edendir. Çocuklarımızı severek işimizi yaptığımızda ve güzel insan yetiştirdiğimiz de mesleğinizden daha çok keyif aldığınızı da göreceksiniz. Büyükşehir olarak bizler eğitim için seferber olduk” diyerek sözlerini tamamladı. Darıca Nene Hatun İlkokulu Okul Müdürü İbrahim Altun’da, Başkan Karaosmanoğlu’na okula verdikleri destek için teşekkür etti.