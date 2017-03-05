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Karaosmanoğlu, "Emekleriniz için çok teşekkür ediyorum”

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Karaosmanoğlu, "Emekleriniz için çok teşekkür ediyorum”
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Beylikdağı’nda 320 bin fidanı toprakla buluşturan çalışanlar bir araya geldi, öğlen yemeği yedi. 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı’nın Beylikdağı’nda çalışan işçilerle buluştu, birlikte öğlen yemeği yedi. Ziyarette Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Cenan Turan da hazır bulundu.

500’e yakın çalışanla buluşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Yıllardır terk edilmiş bu alanı Orman ve Su İşleri Bakanlığımızdan aldık. Sizlerle birlikte cennetten bir köşe haline çevirdik. On yıl sonra çok güzel bir orman bu bölgemize nefes aldıracak. Sizler 320 bin fidanı toprakla buluşturdunuz, hedefimiz ise Gebze Beylikdağı’nda 420 bindir. Emekleriniz için çok teşekkür ediyorum” dedi.

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