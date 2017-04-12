Karaosmanoğlu, ‘’Gençliğin ihyası için çalışmaya devam’’

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İlim Yayma Cemiyeti Kartepe Şube Başkanı Mustafa Kasımoğlu ve İlim Yayma Cemiyeti Körfez Şube Başkanı Muhammet Saraç ve yönetimlerini makamında beraber kabul etti. “En önemli hizmetlerimiz gençlik üzerine olacaktır. Geçmişin karanlık dönemlerine geri dönmek istemiyorsak, üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yapmak zorundayız” dedi.

“DÜNYANIN HER KITASINA ULAŞACAK GENÇLİK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İlim Yayma Cemiyeti’nin bir görevi de gençlerin kurduğu hayallere ulaşmasında öncülük etmesinin olduğunu da belirtirken, “Onlara çalışmayı, azmetmeyi ve başarmanın nedenli güzel bir duygu olduğunu aşılamak zorundayız. Çünkü geleceğin dünyasını onlar şekillendirecektir. Kafkasya’dan Ortadoğu’ya, Balkanlardan Orta Asya’ya, Avrupa’dan dünyanın her kıtasına ulaşacak ve medeniyetimizi yayacak gençlik için var gücümüzle çalışacağız. Unutmayalım ki dünyanın farklı coğrafyalarından pek çok kardeşimiz var. Bizi bir umut olarak görüyorlar. Bu umutları kırmamak sizin gibi derneklerimizin elindedir” diye konuştu.

“DAHA ÇOK KİTAP VE MAKALE OKUMALARINI TEŞVİK ETMELİYİZ”

Gelecek nesillerimizin eğitim-öğretim hayatları boyunca gençlere her türlü kolaylığı ve sağlıklı ortamı sağlamalıyız diyen Karaosmanoğlu, “Her şeyi devletten beklememeliyiz. Dernekler, sivil toplum kuruluşları ve biz vatandaşlar bu noktada üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerimizin yabancı dil öğrenerek dünyaya farklı bir çerçeveden bakmasını sağlamalıyız. Öğrencilerimizin içinde bulundukları toplumda ve dünyada cereyan etmiş ve etmekte olan olaylarla ilgili daha geniş bir açıya ve bilgiye sahip olabilmeleri için birçok başlıklara sahip kitap ve makale okumaları yapmalarını teşvik etmeliyiz” ifadelerini sarf etti. İlim Yayma Cemiyeti’nin Kartepe ve Körfez Şubeleri ile olan görüşmesinde karşılıklı fikir alışverişi de yapıldı.