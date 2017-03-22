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Karaosmanoğlu: “Gençlik için çalışmaya devam edeceğiz”

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Karaosmanoğlu: “Gençlik için çalışmaya devam edeceğiz”
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Hayrat Vakfı Derince İlçe Temsilcisi Rahman Ateş ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ni makamında ağırladı.

Gençlik ve ilim üzerine gerçekleştirilen görüş alışverişinde, dünya üzerindeki gelişmeler ve bunun gençlik üzerinde ki olumsuzlukları değerlendirildi. Bu durumlara dönük çözüm yollarının aranması için fikir birliğine varıldığı görüşmede düşüncelerini ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “Gençliğimizin önündeki tüm engelleri ve olumsuzlukları kaldırmak için sizler gibi sivil toplum kuruluşlarıyla beraber çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

“GİTTİĞİMİZ BU YOL DOĞRU YOLDUR”

Hayrat Vakfı Derince İlçe Temsilcisi Rahman Ateş tarafından kendisine hediye edilen kitaplar için teşekkür eden Başkan Karaosmanoğlu, “Sizlerle birlikte KO-MEK ve Bilgi Evlerimizde ortak projeler gerçekleştirebiliriz. Geleneksel Sanat dalları başta olmak bu gibi konularda çalışmalar yaparak gerek çocuklarımıza gerekse gençlerimize faydalı olmalıyız” diye konuştu. Okullarda Siyer-i Nebi ve Kuran-ı Kerim derslerinin okutulmasından dolayı duyduğu memnuniyeti bir kez daha dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “Gittiğimiz bu yol doğru yoldur.” ifadelerini de kullandı.

“BUGÜNLER İÇİN ÇOK ŞÜKÜR EDİYORUZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Hayrat Vakfı Derince Temsilcisi Ateş’e ortaya koydukları projeler ve hizmetler için teşekkür ederken, bu çalışmaların sürekliliğinin ne kadar önemli olduğunu görüşmede vurguladı. Rahman Ateş’de,  “28 Şubat dönemini yaşamış bizler geldiğimiz bu nokta için çok şükür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin tamamlanmasından sonra sona erdi.

 

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