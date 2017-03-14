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Karaosmanoğlu, ‘’Görünmeyen düşman cehalettir’’

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Karaosmanoğlu, ‘’Görünmeyen düşman cehalettir’’
Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Erzurumlu İş Kadınları Platformu'nun (ERKAD) “Erzurum'un Kurtuluşunun 99. Yılı” nedeniyle düzenlediği kahvaltı programa katıldı.

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve çok sayıda Erzurumlu kadının katıldığı toplantıda bir konuşma yapan Karaosmanoğlu, “Görünen düşmandan kurtulmak kolaydır. Ancak görünmeyen düşman, cehalettir. Bütün STK’lar, gençlerimizin iyi yetişmesi için çalışmalarını artırmaya davet ediyorum” dedi.

“GÜZEL İŞLERDE KADININ PAYI BÜYÜKTÜR”

Eğitim seferberliğinde en büyük görev kadınımızda diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kadınımızın elini kesinlikle her yere değmelidir. Zaten güzel işlerde muhakkak kadının payı büyüktür. Nene Hatunun torunları olarak sizler, ülkemizin kalkınmasında ve gelişmesinde çok önemli katkılarınız olacak. Şehir hayatında büyük ölçüde kadınımızın hareketsiz bir yaşam sürdürdüğünü görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu durumu sonlandırmak için çalışmalar yapıyoruz. Kadınlarımızın yürüyerek gidebileceği yerlerde spor alanları oluşturuyoruz. Kadın, evinin ve toplumun baş mimarıdır. Sizin sağlığınız, bizim sağlığımız demektir” diyerek sözlerini tamamladı. Karaosmanoğlu tüm şehitleri bir kez daha rahmetle anmayı da ihmal etmedi.

“BİRLİKTELİĞİMİZİ BOZMAK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ”

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’da konuşmasında, “Erzurumlu hemşehrilerimizin tarihte ki destanları aslında unutulmayacaktır. Aynı iman ve aşkla yeni destanlarda 15 Temmuz’da yazıldı. Bu aziz vatanımızda birlikteliğimizi bozmak isteyenlere de asla fırsat vermeyeceğiz. Her zaman bu konuda vatanı milleti yanında olan Dadaşları tebrik ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.  Erzurumlu İş Kadınları Platformu'nun (ERKAD) Başkanı Nihal Aslan, davete icap edene gelen misafirlerine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Birlikte Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Fazile Özkurt’ta hazır bulundu.

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