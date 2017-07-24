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Karaosmanoğlu, Halisdemir için Kur'an okudu

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Karaosmanoğlu, Halisdemir için Kur'an okudu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminde darbeci general Semih Terzi’yi alnından vurarak öldüren darbenin seyrini değiştiren Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in adını yaşatmak için memleketi Niğde’ye bir kültür merkezi yaptırdı.

Büyükşehir geçtiğimiz yıl da aynı yerde Ömer Halisdemir Parkı’nı hizmete kazandırmıştı. Bu kez Halisdemir’in hayalini gerçekleştirerek Bor İlçesi’nin Çukurkuyu beldesine Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’ni açtı.

KABRİ ZİYARET EDİLDİ

Geçtiğimiz Cumartesi günü büyükşehir belediyesinin organizasyonluğunda kültür merkezinin açılışı için ilimizden Başta Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy olmak üzere kent protokolü Niğde’ye gitti. Açılış öncesinde şehit Ömer Halisdemir’in kabri ziyaret edildi. Halisdemir’in mezarı başında eski Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Kur'an-ı Kerim okudu. Oldukça etkili sesi olan Karaosmanoğlu, protokol üyelerini duygulandırdı.

Çiğdem ARMAĞAN

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