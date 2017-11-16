Karaosmanoğlu: “İhtiyaç olan yerde limana izin veririz”

Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden CHP’li Hüseyin Yılmaz’dan boşalan Büyükşehir Belediye Meclisine yedekten gelen Gölcüklü AK Partili meclis üyesi Fikret Ormancıoğlu, Büyükşehir Meclis toplantısına ilk kez katıldı. CHP’li üyelerin sıralarında vefat eden Hüseyin Yılmaz ve Şaban Sarıgülle’nin fotoğrafları yer aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı dahil 81 üyeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 64 AK Partili, 14 CHP’li ve 3 MHP’li üye bulunuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Türkiye’nin en kaliteli en uyumlu meclislerinden birini yaptıklarını belirtti: “Benim derdim, aşkım, bu kente en kaliteli hizmet yapmak için çalışmaktır. Yaşlılar, özürlülerle, vatandaşlarımızla birebir ilgilenmeliyiz. İnsana değer katan sosyal projeleri gündemimize alacağız, yapacağız.” dedi.

CHP’li üyelerin Dilovası Tavşancıl’da Efesanport limanının genişletilmesiyle ilgili uygulama imar değişikliğiyle ilgili eleştirilerine Karaosmanoğlu şöyle cevap verdi. “Daha güzel şehirlerde yaşamak istiyoruz. Çevreyi, denizi, havayı katletmeyeceğiz. Denizin bir bölümünü liman yapmazsak nasıl üreteceğiz. Keşke hiç liman, yol, havalimanı yapmadan zengin olabilsek. Kocaeli’yi Kocaeli yapan İzmit Körfezidir. Yeni yerleşim alanları kaldırmaz. Rahat nefes alamayız. İhtiyaç olan yerde liman yapılmasına izin vereceğiz. Orman ve yeşili koruyacağız. Sanayiye girmezsek bizi yerler bitirirler. Kocaeli sanayi, üretim, liman kentiyiz. Körfez olduğu için bu kente fabrikalar, sanayi gelmiş.”

CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, önergelerinin okutulmasını istedi, 200 No’lu hatlı otobüslerin Çayırova’da durması gerektiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, bu hatta çalışan belediye otobüslerinin Çayırova Yenimahalle de durduğunu söyledi. Karaosmanoğlu, belediye yetkililerine, konuyla ilgilenmesi için talimat verdi.

Meclis toplantısında, İlçelerde caddelerin isim değişiklikleri, isimsiz sokaklara isim verilmesi ve yeni yapılan üst geçitlere isim verilmesiyle ilgili komisyon teklifleri kabul edildi. Gölcük Ulaşlı Yalı Mahallesi’nde bulunan ‘Ayhan Bermek Caddesi’ isminin ‘1045 Sokak’, Kandıra Nasuhlar Mahallesi’nde bulunan ‘Budala Mevkii Küme Evleri’ isminin ‘Zenginler Mevkii Küme Evleri’ olarak değiştirilmesi teklifleri kabul edildi.

Başiskele Kılıçarslan Mahallesi’nde bulunan Kumluk Caddesi’nin isminin “Şehit İsmail Demircan”, Gölcük Yenimahalle ve Donanma Mahallesi sınırında bulunan ‘Yeşilırmak Caddesi’ isminin ‘İznik Caddesi’, Darıca Bayramoğlu Mahallesi’nde ‘Gülen Sokak’ isminin ‘Ada Sokak’ olarak değiştirilmesi ve Cami Mahallesi’nde ‘Tuzla Caddesi’ ile ‘Ali Arıcan Caddesi’ arasında kalan bölgedeki 3 isimsiz sokağa isim verilmesi teklifleri komisyonlara havale edildi.

DR.SADIK AHMET ÜST GEÇİDİ İSMİ VERİLDİ:

İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzeri, Outlet Center önünde yeni yapılan yaya üst geçidine,’Dr.Sadık Ahmet Üst Gecidi’ ismi oy birliği ile kabul edilirken Yahya Kaptan Mahallesi ile Yenişehir Mahallesi arasında Kandıra Yolu üzeri Remila Otel önündeki yeni yapılan yaya üst geçidine ‘Yahya Kaptan Üst Geçidi’ ismi verilmesi komisyona havale edildi. Meclis toplantısına katılan Lütfi Bodur başkanlığındaki Batı Trakya Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği yöneticileri, üstgeçide Dr.Sadık Ahmet adının verilmesi nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı ve Meclis üyelerine teşekkür etti.

İzmit Turgut Mahallesi Özge Sokak’ta yapılan parka ‘Gazeteci Erkan Nigiz’ Parkı ismi verilmesi ve Kartepe Acısu ve Emekevler Mahalleleri’nde bulunan ‘Eyüp Caddesi’ isminin ‘Şehit Tevfik Özdemir Caddesi’ olarak değiştirilmesi, Kartepe D-100 Karayolu üzeri Mobesko Sitesi önünde yeni yapılan yaya üst geçidine ‘Mobesko Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Üst Geçidi’ ismi verilmesi teklifleri komisyonlara havale edildi.

Kartepe Rahmiye’de bulunan 20, Arslanbey’de bulunan 21 isimsiz sokağa isim verilmesi, Körfez Kuzey Mahallesinde bulunan ‘Üzüm Sokak’ isminin ‘Şehit Erdi Demirer Sokak’ ve Güney Mahallesi’nde bulunan ‘Hamam Sokak’ isminin ‘Şehit Fethi Sekin Sokak’ olarak değiştirilmesi teklifleri komisyonlara havale edildi.

Kadın ve Demokrasi Derneği(KADEM) arasında ortak hizmet projelerine ilişkin protokol yapılmasıyla ilgili restorasyonu bitmek üzere olan Portakal Hafız Konağı’nün en üst katımın tahsis edilmesiyle ilgili başkana yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edilirken, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) arasında ortak hizmet proje yapılması teklifi komisyona havale edildi.

Tasarrufu Büyükşehir Belediyesine ait İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi Adnan Menderes Üst Geçidi altında bulunan büfenin işletmesinin Belde A.Ş’ye devredilmesi teklifi ve Merkez Bankasına devredilen Kozluk Mahallesi’ndeki taşınmazda (İzmit Öğretmenevi yanı) ortaya çıkan sorun nedeniyle inşaat yapılamaması ve bundan dolayı protokol hükümlerinin yerine getirilememesi nedeniyle taşınmazın belediye iade edilmesi ve İl Müftülüğü’nün restorasyonu bitmek üzere olan Portakal Hafız Konağı’nın zemin ve 1 katlarının 5 yıllığına tahsis edilmesi teklifleri oy birliğiyle kabul edildi.

