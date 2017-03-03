Karaosmanoğlu, "İşverenimizin ve çalışanımızın yanındayız"

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 2002 yılında ülkemizde otomotiv sanayinin ilerlemesi sebebiyle ülkemizde de ihtiyaç duyulan pas önleyici polietilen tedariği yapan Aydın Kimya’yı ziyare

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in de eşlik ettiği ziyarette, Başkan Karaosmanoğlu çalışanlarla bir araya geldi ve hasbihal etti.

“İNŞALLAH HER DAİM BAŞARILI OLURSUNUZ”

73 çalışanıyla ülke ve kent ekonomisine katkı sunan Aydın Kimya, ülke ihracatçısına, Almanya ve İspanya gibi ülkelerdeki otomotiv yedek parça üreten firmalara pas önleyici özelliğe sahip ambalaj ürünleri satarak önemli bir başarıya da imza atıyor. Aydın Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Aydın tarafından verilen bilgilendirme sonrası fabrika alanında ki bölümleri gezen Karaosmanoğlu, çalışanlarla birlikte yemek yedi. Daha sonra personele bir konuşma da yapan Karaosmanoğlu, “Üretim ve ekmek kapısı olan bu tesislerin Türkiye’ye olan katkısı yadsınamaz. Yatırım ve üretim çarkını sürdürebilir hale getirmek zordur. Ancak inanan insanlar ve çalışanlar bunu başarabilir. Bu sofra hepimizindir. İnşallah her daim başarılı olursunuz. Büyükşehir Belediyesi olarak her daim işverenimizin ve çalışanımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZ GÜÇLÜ BİR ÜLKEDE YAŞASIN İSTİYORUZ”

Bu tür işletmelerin ve çalışanların vergileriyle hizmet ürettiklerini belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Burada güzel bir uyumun olduğunu gördük. İnanıyorum ki daha güzel günler sizin olacak. Bakınız buradan bir şeyi de ifade etmek istiyorum. Anadolu’ya geldiğimiz günlerden itibaren bu topraklardan bizleri çıkartmak isteyenler, bugün dahi önümüze her türlü engeli oluşturma çabası içerisindeler. Bizler, çocuklarımız güçlü bir ülkede yaşasın istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz” diye konuştu.

“DAHA İYİ YERLERE GELECEĞİZ”

Geçmişte yaşanan sorunların sistem ve zayıf hükümetlerin neden olduğunu belirten Karaosmanoğlu, “Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ekibimi kuruyorum. Vatandaşımızı mutlu edecek çalışmalar yapılması için kadrolarımıza talimatlarımızı veriyoruz. Hatırlayın alt yapı ve üstyapıların geçmiş dönemlerde ne kadar kötü durumda olduğunu. Şimdi pırıl pırıl çok şükür. Daha iyi yerlere geleceğiz” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞIMIZLA BİR VE BERABERİZ”

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Meclis Başkanı Akın Doğan ve Yönetim Kurulu Başlan Yardımcı Hüseyin Gezer’in de katıldığı ziyarette, dünyada yaşanan ekonomik rekabetin büyük olduğunu da vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Üreteceğiz, satacağız ve gelişmiş ekonomilerin arasında daha yukarılara çıkacağız. Bunun için hep birlikte daha çok çalışacağız. Geçmişin karamsar ortamı ve geleceğe umutsuz bakışı çok şükür hep beraber kaldırdık. Sağlık alanında ki geçmişin dağ gibi sorunları biliyoruz. Bugüne baktığımız çok şükür artık çok ileri noktalara geldik. Bizler sizin ailenizin birer ferdiyiz. Siz sevinir ve gülerseniz bizde aynı duyguları yaşarız. Vatandaşımızla bir ve beraberiz” diyerek sözlerini tamamladı. Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafları sonrası son buldu.