Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Asya Otel’de İzmit esnaflarıyla olan buluşmalarının ikincisini gerçekleştirdi.

Yerel ve genel gündem üzerine değerlendirmelerin yapıldığı birliktelikte, 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Halk oylaması üzerine görüşlerde ifade edildi. Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Türkiye’nin her alanda aşama kaydetti. Ancak, 15 Temmuz sonrası ekonomide biraz yavaşlamanın olduğunu da gördük. Ancak şuan daha iyi durumda olduğumuzu ve beklentilerin üzerinde ülke olarak büyüme gösterdiğimizi belirtmek isterim” dedi.



“ACİZLİK BİZE YAKIŞMIYORDU”

Geçmişin Türkiye’sinde yetmiş sente muhtaçlığın, IMF Türkiye masası şefi Cotareelli’nin geldi ve gitti haberlerinin daha dün gibi olduğunu hatırlatan Karaosmanoğlu, “Millet olarak o aciz dönemler bizlere asla yakışmıyordu. Unutmamak gerekir ki devlet olarak namerde muhtaç olmak çok kötü bir durumdur. Biz bunları yaşadık. Yardım alarak emir alan bir duruma düştük. Çok şükür bunlar geride kaldı” diye konuştu. Dünyada ki terör örgütlerinin kurucusu ve hamisinin batı zihniyetinin olduğunu da vurgulayan Karaosmanoğlu, “Cephede bizi yenemeyenler, diz çöktüremeyenler uzunca bir dönemdir taktik değiştirdiler. İslam Coğrafyasında büyük ıstıraplar yaşandı, yaşanmaya devam ediyor. Bölgemizde onuru ile yaşayan bir ülke varsa oda Türkiye'dir. Terörle yapamadıklarını ekonomik oyunlarla da gerçekleştirmek istiyorlar. Her birimiz ülkemizi, vatanımızı, milletimizi ve insanımızı seviyoruz” ifadelerini sarf etti.



“KOALİSYON DÖNEMLERİ ÜLKEMİZİN ZAYIF ANLARIYDI”

Tüm Sivil Toplum Kuruluşlarımızın ve esnaflarımızın demokrasinin olgunlaşması ve kentlilik bilincinin oluşmasında çok büyük görevleri olduğunun altını çizen Karaosmanoğlu, “Sizlerden STK’larımızda aktif olmasını istiyoruz. Ülke meseleleri ve yerel konulara hep birlikte kafa yoracağız. Koalisyon risklerinin ortadan kalkmasını hepimiz çok istiyoruz. İşte 16 Nisan’da önümüze büyük bir fırsat var. Bunu en güzel şekilde değerlendireceğimize de inanıyorum. Koalisyonların ve görüşmelerin en yakın örneğini 7 Haziran'da gördük. Koalisyon dönemleri ülkemizin zayıf anlarıdır. Tek başına ve güçlü iktidarlar her zaman ülkemizi ileri götürmüştür” diye konuştu.



“HALKIMIZLA OMUZ OMUZA GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK”

Ülkemizin ihtilaller ve postmodern darbeler yaşadığını belirten Karaosmanoğlu, “AK Parti iktidarlarının olduğu dönemlerde ülkemizde ve şehirlerimizde önemli adımlar attık. İşçiye, memura ve IMF’e olan her türlü borcunu kapattık. Bunlar özgüvenimizi yükselten ve artık Türkiye’nin daha güçlü bir ülke olarak dünya arenasında boy göstereceğinin önemli adımlarıydı. Tabii ki bu gelişmeler de batını hoşuna gitmeyecekti. Net bir şekilde ifade etmeliyim ki, Avrupa kıskançlık içerisinde” dedi. Avrupalı liderlerin Papa'nın huzuruna giderek icazet aldıklarını da söyleyen Karaosmanoğlu, “Batı artık kendine farklı medeniyetlerin yok olması için bir araya gelmektedir. Bunu aşikar biçimde yapmaktadırlar. Milletini, bayrağını ve vatanını sevenler olarak bizlerde Türkiye’ye sahip çıkacağız. Bu bir elzemdir. Her bireyin kendi üzerine düşen bir görevi var” vurgusu yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde ki 2004 yılında ki sistem değişikliği olmasaydı, gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin onda birini yapamazdık diyen Karaosmanoğlu, “Sistemin, yetkinin ve kaynağın olmadığı yerel yönetimlerde hizmet etmekte mümkün değildir. Bizler vatandaşın beklentisini ve umudunu boşa çıkartamazdık. Hep birlikte ürettik ve halkımızla omuz omuz gece gündüz çalıştık” dedi.



CUMHURBAŞKANINI SEÇTİRMEDİLER, 367 GARABETİNİ ÇIKARTTILAR

Ülke genelinde ve yerel yönetimlerde doğru bir sistemin kurulmasının öneminden de bahseden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Ülkemizin sistemle alakalı tüm tıkanıklarını 16 Nisan’da inşallah kaldıracağız. Cumhurbaşkanını ve doğal olarak direkt olarak hükümeti halk seçerek kendisi güvenoyunu veriyor. İcraat hızlı bir şekilde kaldığı yerden devam ediyor. Bu ülkede AK Parti’ye kapatma davası açıldı. Sanıklardan biride bendim. Bizler bunları yaşadık. Hatırlayın meclise Cumhurbaşkanını seçtirmediler ve 367 garabetini bu güzel ülkemize yaşattılar” ifadelerini sarf etti.



“ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKMAZSAK ELİMİZDEN ALIRLAR”

15 Temmuz'u derdest ederek sözde demokrasi savunucularına gereken dersi verdiklerini de belirten Karaosmanoğlu, “Halkımızla birlikte Batı’ya teslim olmadık, bize diz çöktürmek isteyenlere karşı dik durduk. Millet olarak iri ve güçlü olacağız. Ülkemize sahip çıkmazsak elimizden alırlar. Cumhuriyetimiz en şanlı ve en güzel şekliyle bugün yaşanmaktadır. Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi güçlendirmek hepimizin görevidir. Bu noktada 16 Nisan’da ki halk oylamasında milletimizin büyük bir çoğunluğunun “Evet” diyeceğine inanıyorum. Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz. Bu halk oylaması zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meselesi de değildir. Esnaflarımızın da bu yeni sisteme destek vereceğine inanıyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Görüşme karşılıklı soru ve cevapların yanı sıra görüş alışverişinin ardından sona erdi.