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Karaosmanoğlu, ‘’Kadın toplum içindeyse o ülke ilerlemiştir’’

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Karaosmanoğlu, ‘’Kadın toplum içindeyse o ülke ilerlemiştir’’
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Darıca’da faaliyet gösteren VİP Giyim Firmasını ziyaret etti.

600 kadın çalışanın üretim gerçekleştirdiği fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Halil Akbaşoğlu tarafından konuk edilen Karaosmanoğlu, çalışanlarla üretim yaptıkları noktalarda bir araya geldi. Çalışan kadınlara karanfil veren ve samimi bir şekilde sohbet eden Karaosmanoğlu, “Kadın toplumu oluşturan en önemli halkadır. Kadının katılmadığı, kadının yok sayıldığı bir topluluğu medeniyet ölçüleri çerçevesinde değerlendirmek mümkün değildir. Kadın toplumun içindeyse o toplum ve ülke ilerlemiştir” dedi.

“HEPİMİZ KADINLARIMIZA MİNNETTARIZ”

Kadın toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurudur açıklaması da yapan Karaosmanoğlu, “Türkiye ekonomisi, siyaseti, sosyal hayatı ve demokrasisi ile gelişirken bu sürece en fazla katkıyı veren kadınlarımız olmuştur. Ülkeye faydalı olan her birey, bir annenin ellerinde filizlenmiş, hayata atılmıştır. Bir anne geleceğin doktorunu, mühendisini, Başbakanını, Cumhurbaşkanını yetiştirendir. Bu yüzden hepimiz kadınlarımıza minnettarız” ifadelerini kullandı.

“TARİH BOYUNCA GÜCÜNÜ ORTAYA KOYMUŞTUR”

Kadınların haklarına geçmişten bu yana önem vermiş olan ülkemizde, son yıllarda kadın-erkek fırsat eşitliğinin pekiştirilmesi ve kadın haklarının geliştirilmesi konusunda atılan adımlar, ülkemizin uluslararası insan hakları standartlarına erişmesini sağlamıştır vurgusu da yapan Karaosmanoğlu, “Özellikle son dönemde bölgemizdeki birçok ülkeye de örnek teşkil edebilecek niteliklere sahip olmamıza imkân tanımıştır. Kadınların başta iş dünyası olmak üzere sosyal, kültürel ve siyasi hayata katılımları son yıllarda çok önemli bir ivme kazanmıştır. Bizim kadınlarımız tarih boyunca gücünü ortaya koymuştur” diye konuştu.

“SELAM OLSUN TÜM YÜREKLİ KADINLARIMIZA”

Kâh Nene Hatun olmuş Rus işgaline karşı halkın direnişinin simgesi olmuştur, Kâh Fatma Seher Hanım nam-ı diğer Kara Fatma olmuş; Kurtuluş Savaşı’nın kahramanı olarak adını tarihe kazımıştır hatırlatması da yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kâh 15 Temmuz’da Şerife Boz olmuş kamyonuyla darbecilerin önüne siper olmuştur. Selam olsun böyle yürekli böyle fedakâr kadınlarımıza” diyerek açıklamasını tamamladı. Ziyarette AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık da hazır bulundu.

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