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Karaosmanoğlu, ​​​​​​​“Kaliteli ve verimli üretimi teşvik ediyoruz”

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Karaosmanoğlu, ​​​​​​​“Kaliteli ve verimli üretimi teşvik ediyoruz”
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Ziraat Odası Başkanı Ayhan Pekşen ve yeni yönetimi ile bir araya geldi.

Altyapıdan ulaşıma, çevreden konuta spordan sanata kadar yapılan yatırımlarla artık bambaşka bir Kocaeli’nin bugün insanımızın yaşamını güzelleştirdiğini belirten Karaosmanoğlu, “Kocaeli’de tarımı ve hayvancılığı daha çok geliştirmemiz lazım. Çiftçilerimizi daha kaliteli ve verimli üretim için teşvik ediyoruz, etmeye devam edeceğiz” dedi.

“KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR”

Köylerimize birçok hizmet getirdik diyen Başkan Karaosmanoğlu, “Düne kadar çocuklarınız köylerden kaçmak istiyordu. Bugün ise köye dönüş başladı. Meydanlarıyla, fırınlarıyla ve sosyal zenginliğiyle köylerimiz bambaşka bir çehreye dönüştü. Bize düşen görev köyümüze, köylümüze sahip çıkmaktır. Ben de köy çocuğuyum. Bir köyün doğallığını şehrin kalabalığında kimse bulamaz. Özümüz köydür, köylülüktür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, köylü milletin efendisidir” diye konuştu.

“DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Tarım olmazsa hayat, doğallık ve sağlık biter diyerek düşüncelerini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Hepimiz çocuklarımıza, torunlarımıza geleceğimize karşı sorumluyuz. İşte bu sorumluluğun gereklerini yerine getirmekle mükellefiz. Bizler sizlere destek veriyoruz her zaman vermeye de devam edeceğiz. Ziraat mühendislerimiz ve veterinerlerimizle birlikte arazide sizlere yardımcı olmaya devam edeceğiz. Veterinerlerimizle hayvanlarınızın sağlığını koruyacağız” diyerek sözlerini tamamladı. Gebze Ziraat Odası Başkanı Ayhan Pekşen, Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçiye ve köylüye verdiği destekler nedeniyle teşekkür ederken, görüşme karşılık hizmetler noktasında fikir alışverişinin yapılmasının ardından sona erdi.

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